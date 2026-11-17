Ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε να συμπεριλάβει 14 παίκτες στην αποστολή για την αναμέτρηση της EuroLeague, αφήνοντας εκτός τους Μουσταφά Φαλ και Τζέριαν Γκραντ

Χωρίς τους Τζέριαν Γκραντ και Μουσταφά Φαλ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση κόντρα στη Βίρτους.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν στην Basket City τη Βίρτους Μπολόνια (17/11, 22.00) για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague και στόχος είναι, προφανώς, η επιστροφή στις νίκες μετά το… κάζο από την Μπαρτσελόνα, πριν τέσσερις ημέρες στο T-Center.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Ιταλία με 14 παίκτες, καθώς οι Λευτέρης Μαντζούκας, Δημήτρης Μωραΐτης, Βαρβαρίτης και Βασίλης Κουζέλογλου δεν ακολούθησαν την αποστολή και παρέμειναν στην Αθήνα.

Έτσι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έπρεπε να αποκλείσει δύο παίκτες από τη δωδεκάδα για την αναμέτρηση με το σύνολο του Άλεξ Μουμπρού. Ο Σέρβος προπονητής αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Τζέριαν Γκραντ και Μουστάφα Φαλ, διαμορφώνοντας την τελική σύνθεση της ομάδας του.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.