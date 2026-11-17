Τη στιγμή που η προετοιμασία του Άρη για Τρίπολη ξεκίνησε με το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο Ούρος Ράτσιτς, ο Μιχάλης Γρηγορίου μετράει μία νέα επιλογή

Τη στιγμή που η προετοιμασία του Άρη για Τρίπολη ξεκίνησε με το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο Ούρος Ράτσιτς, ο Μιχάλης Γρηγορίου μετράει μία νέα επιλογή.

Ο λόγος για τον Νοά Φαντιγκά, ο οποίος μετά από περίπου τρεις εβδομάδες ενσωματώθηκε ξανά στις προπονήσεις της ομάδας. Ο Βέλγος υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα πριν την αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής κόντρα στον Ατρόμητο, απουσιάζοντας από τις αναμετρήσεις που ακολούθησαν κόντρα σε Περιστεριώτες, Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό και Παναιτωλικό.

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Ο παίκτης απολογήθηκε στον Μιχάλη Γρηγορίου πριν τη διακοπή, ζητώντας παράλληλα συγνώμη και από τους συμπαίκτες του για τη συμπεριφορά του. Παρόλα αυτά δεν ενσωματώθηκε αμέσως στις προπονήσεις, με την τελική απόφαση να ανήκει στον προπονητή ο οποίος και τον… κάλεσε να προπονηθεί σήμερα με την υπόλοιπη ομάδα. Κάτι που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμος για το επερχόμενο ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.