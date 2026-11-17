Συνολικά δέκα προσαγωγές πραγματοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, με μία εξ αυτών να μετατρέπεται σε σύλληψη ενός πεντηκονταενός ετών

Μικροεπεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος της οδού Ιπποκράτους, με μία φοιτήτρια να τραυματίζεται στο κεφάλι.

Στη διάρκεια της αψιμαχίας, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσουν το πλήθος, το οποίο σκόρπισε προς την πλευρά των Εξαρχείων.

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Κοντά στο ύψος της ΓΑΔΑ, κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές.

Νωρίτερα και πριν την έναρξη της πορείας μία ειδική φρουρός τραυματίστηκε από πέτρα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια προελέγχων.

Λίγο πριν τις 17:00, στην οδό Παπαρρηγοπούλου, στη συμβολή της με τη Σταδίου, δίπλα στην πλατεία Κλαυθμώνος, ομάδα ατόμων επιτέθηκε οργανωμένα κατά διμοιρίας των ΥΑΤ με πέτρες καδρόνια και ένα γκαζάκι. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, ενώ συνελήφθη ένας 51χρονος στο σημείο της επίθεσης. Κατασχέθηκαν τρία καδρόνια, ειδικά διαμορφωμένα με αιχμηρή μύτη, και ένα γκαζάκι που εξερράγη κατά την επίθεση.

Συνολικά έχουν γίνει 10 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη.