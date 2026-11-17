Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η γυναίκα να βγαίνει από έναν φούρνο κρατώντας το παιδί της, γυρίζει προς το κατάστημα για να μιλήσει με έναν άνδρα, όταν ξαφνικά ένα μεγάλο τμήμα του πεζοδρομίου καταρρέει

Σοκαριστικές εικόνες καταγράφουν τη στιγμή που μια μητέρα, κρατώντας στην αγκαλιά της το μωρό της, πέφτει σε μια τεράστια τρύπα που άνοιξε ξαφνικά σε πεζοδρόμιο στη Βραζιλία, όταν το έδαφος υποχώρησε κάτω από τα πόδια τους. Μαζί τους βρέθηκε στο κενό και ένας ανυποψίαστος περαστικός.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11 το πρωί της Δευτέρας, στην πόλη Σουμάρε, στην πολιτεία του Σάο Πάολο, στη νοτιοανατολική Βραζιλία.

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Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η γυναίκα να βγαίνει από έναν φούρνο κρατώντας το παιδί της. Λίγο αργότερα, γυρίζει προς το κατάστημα για να μιλήσει με έναν άνδρα που βρίσκεται στο εσωτερικό, όταν ξαφνικά ένα μεγάλο τμήμα του πεζοδρομίου καταρρέει.

Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, η μητέρα, το μωρό και ένας περαστικός εξαφανίζονται μέσα στο άνοιγμα που δημιουργήθηκε στο έδαφος.

Uma mulher com uma criança de três anos ao colo e um homem foram surpreendidos, na manhã desta segunda-feira, dia 16, quando parte de um passeio cedeu repentinamente, abrindo um enorme buraco em Sumaré, no estado brasileiro de São Paulo. O momento foi registado pelas câmaras de videovigilância de uma padaria. Apesar do susto, as três vítimas sofreram apenas ferimentos ligeiros. #24horas #news #ebrasil #brasil #passeio #acidente Διαφήμιση Διαφήμιση November 17, 2026

Σε δεύτερο βίντεο αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής, καθώς στο σημείο έχει σχηματιστεί ένας τεράστιος κρατήρας βάθους περίπου 4,5 μέτρων, στον πυθμένα του οποίου βρίσκονται εγκλωβισμένοι οι τρεις άνθρωποι.

Βραζιλία: Η δραματική επιχείρηση διάσωσης

Περαστικοί και καταστηματάρχες έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν, παρά τον κίνδυνο νέας υποχώρησης του εδάφους. Οι ιδιοκτήτες γειτονικών καταστημάτων οργάνωσαν άμεσα επιχείρηση διάσωσης, χρησιμοποιώντας ένα σχοινί και μια σκάλα για να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους.

Πρώτο ανασύρθηκε το μωρό, στη συνέχεια η μητέρα του και τελευταίος ο άνδρας που είχε πέσει επίσης μέσα στον κρατήρα.

Η ιδιοκτήτρια του φούρνου, Conceicao Aparecida Pereira, δήλωσε ότι λίγο πριν από την κατάρρευση αισθάνθηκε μια ελαφριά δόνηση στο πεζοδρόμιο, χωρίς ωστόσο να αντιληφθεί ότι κάτι επικίνδυνο επρόκειτο να συμβεί.

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«Ήταν σαν να είχε περάσει ένα φορτηγό. Αυτό ήταν όλο, τίποτα άλλο. Όλα ήταν φυσιολογικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική αστυνομία, και οι τρεις άνθρωποι είχαν τις αισθήσεις τους όταν έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης.

Ο λοχίας της Πυροσβεστικής, Ari Motta, ανέφερε ότι η μητέρα υπέστη εκδορές στα πόδια, κυρίως στα γόνατα και στα πέλματα. Το μωρό, σε μια πραγματικά εντυπωσιακή εξέλιξη, δεν φάνηκε να έχει τραυματιστεί, ωστόσο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Ο τρίτος τραυματίας, ο περαστικός που παρασύρθηκε από την κατάρρευση, αποχώρησε από το σημείο προκειμένου να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, προτού φτάσουν οι πυροσβέστες.

Και οι τρεις φέρεται να υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα, παρά το μεγάλο βάθος του κρατήρα.

Τι προκάλεσε την κατάρρευση του πεζοδρομίου

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αναφέρουν ότι η κατάρρευση ενδέχεται να προκλήθηκε από τη θραύση υπόγειου φρεατίου επιθεώρησης, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις που είχαν προηγηθεί.

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Η αυξημένη ροή νερού σε ρέμα, το οποίο περνά μέσα από υπόγειο αγωγό κάτω από το πεζοδρόμιο, εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιές στην υπόγεια κατασκευή, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος.

Ο γραμματέας Δημοσίων Έργων, Fernando Luis Pereira, εξήγησε ότι στην περιοχή υπάρχει ρέμα που έχει διοχετευθεί υπογείως εδώ και χρόνια.

Όπως ανέφερε, το νερό περνά κάτω από την αθλητική πλατεία της περιοχής, ακολουθεί τη διαδρομή κατά μήκος του πεζοδρομίου, συνεχίζει κάτω από τον δρόμο και καταλήγει προς τον ποταμό Quilombo.

Μηχανικοί κλήθηκαν να εξετάσουν τις ζημιές και να διαπιστώσουν εάν η διάβρωση έχει επηρεάσει και τη στατικότητα του κτιρίου όπου στεγάζεται ο φούρνος.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και εκπρόσωποι της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης BRK Ambiental.

Το τμήμα της λεωφόρου Avenida da Amizade όπου σημειώθηκε η κατάρρευση αποκλείστηκε για την κυκλοφορία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έρευνες και να προγραμματιστούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.