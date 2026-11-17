Η ουκρανική επίθεση στη Γέφυρα της Κριμαίας χαρακτηρίστηκε ως «θεμιτή» και αναγκαία αμυντική ενέργεια από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

Η ουκρανική επίθεση στη Γέφυρα της Κριμαίας χαρακτηρίστηκε ως «θεμιτή» και αναγκαία αμυντική ενέργεια από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Γουές Στρίτινγκ. Οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας στις Βρυξέλλες.

Ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι: «είναι σημαντικό ότι η Ουκρανία αμύνεται» και επισήμανε, στο πλαίσιο αυτό, είναι θεμιτά τα πλήγματα σε εφοδιαστικούς κόμβους.

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Από την πλευρά του, ο Γουές Στρίτινγκ ανέφερε ότι η επίθεση αποτελεί «άλλο ένα παράδειγμα της ουκρανικής επινοητικότητας και της απόλυτης αποφασιστικότητας της χώρας να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα». Τόνισε επίσης ότι: «στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας καθώς το πράττει αυτό».

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη στρατηγικής σημασίας Γέφυρα της Κριμαίας γνωστή και ως Γέφυρα του Κερτς καταστρέφοντας τμήμα της. Η γέφυρα, μήκους 19 χιλιομέτρων, συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα προσάρτησε παράνομα από την Ουκρανία το 2014.

Αποτελεί βασική οδό ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων στη νότια Ουκρανία. Το Κίεβο τη θεωρεί παράνομη κατασκευή εντός της ουκρανικής επικράτειας και έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να τη θέσει εκτός λειτουργίας, με στόχο τη διακοπή του ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων.

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Προβλήματα στο δορυφορικό σύστημα Starshield

Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) ανέφερε ακόμη ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την ταχεία αποκατάσταση της λειτουργίας του δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών Starshield, το οποίο χρησιμοποιούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει την Πέμπτη πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του δορυφορικού συστήματος Starshield του Ίλον Μασκ, γεγονός που επηρέαζε τις επιχειρήσεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου και σε ουκρανικά εδάφη υπό ρωσικό έλεγχο.