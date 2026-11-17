Δημοσιεύθηκε επίσημα η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου κατά της κύρωσης από τη λιβυκή Βουλή – Απορρίπτει και τις μονομερείς διεκδικήσεις της Τρίπολης στην υφαλοκρηπίδα

Δημοσιεύθηκε επίσημα σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (A/81/479), η ρηματική διακοίνωση που κατέθεσε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αιγύπτου στις 5 Νοεμβρίου, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι η φερόμενη επικύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου δεν παράγει απολύτως κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Πρόκειται για την αυστηρή διπλωματική παρέμβαση στα Ηνωμένα Έθνη που προχώρησε η Αίγυπτος, βάζοντας οριστικό «φρένο» στις προσπάθειες νομιμοποίησης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019.

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«Απολύτως άκυρο και ανυπόστατο»

Το αιγυπτιακό κείμενο (Δείτε το ΕΔΩ), το οποίο κυκλοφόρησε υπό το θέμα 74 της ημερήσιας διάταξης (Ωκεανοί και Δίκαιο της Θάλασσας) και ζητήθηκε να δημοσιευθεί στο Δελτίο Δικαίου της Θάλασσας, επαναλαμβάνει τη διαχρονική θέση του Καΐρου: το μνημόνιο οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών που υπέγραψαν Άγκυρα και Τρίπολη στις 27 Νοεμβρίου 2019 παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1982 (UNCLOS).

«Η φερόμενη επικύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μεταβάλλει το γεγονός ότι το μνημόνιο παραμένει άκυρο, ανυπόστατο και εξακολουθεί να μην παράγει καμία έννομη συνέπεια έναντι της Αιγύπτου», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπενθυμίζονται οι τέσσερις προηγούμενες αιγυπτιακές διακοινώσεις στον ΟΗΕ (από το 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2025), επιβεβαιώνοντας την αταλάντευτη στάση που εξέφρασε το Κάιρο τόσο με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ του στις 21 Οκτωβρίου όσο και με την κοινή δήλωση με την Ελλάδα και άλλες χώρες στον ΟΗΕ στις 26 Οκτωβρίου.

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Ακύρωση και των ενεργειακών συμφωνιών

Στο ίδιο έγγραφο, το Κάιρο απορρίπτει συλλήβδην τις μεταγενέστερες συμφωνίες Άγκυρας-Τρίπολης στον τομέα των υδρογονανθράκων. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζει «απολύτως άκυρα» τόσο το διακρατικό μνημόνιο συνεργασίας της 3ης Οκτωβρίου 2022 όσο και τη συμφωνία της 25ης Ιουνίου 2025 μεταξύ της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Λιβύης (NOC) και της τουρκικής TPAO.

«Κόκκινη γραμμή» της Αιγύπτου στις λιβυκές συντεταγμένες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ευθεία αμφισβήτηση των μονομερών ορίων που κατέθεσε η Λιβύη στον ΟΗΕ τον Μάιο του 2025 (έγγραφο A/79/916). Η Αίγυπτος τονίζει ότι τα ανατολικά όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας που δηλώθηκαν από την Τρίπολη εισέρχονται εξ ολοκλήρου εντός της αιγυπτιακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Προειδοποιώντας ότι απορρίπτει κάθε ενέργεια επί του πεδίου που στηρίζεται στα επίμαχα έγγραφα, το Κάιρο δηλώνει ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για να προστατεύσει τα σύνορά του. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αφήνει ανοιχτό παράθυρο διαλόγου, επαναλαμβάνοντας την ετοιμότητά του για καλόπιστες διαπραγματεύσεις με τα γειτονικά κράτη, με αποκλειστικό γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο.