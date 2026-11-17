O Τζένσεν Χουάνγκ εμφανίστηκε την Τρίτη (17/11) ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην ηγεσία της Nvidia, μόλις πέντε ημέρες μετά την παραίτησή του, η οποία ήρθε στον απόηχο του σκανδάλου που συνδέεται με κατασκοπεία και λαθρεμπόριο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.

Σε δήλωσή του που εστάλη σε αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Χουάνγκ έκανε λόγο για μια «έκρηξη υποστήριξης» από υπαλλήλους, επενδυτές και πελάτες της Nvidia. Τόνισε ότι είναι πρόθυμος να επιστρέψει στη θέση του, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο το αποφασίσει.

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Ο ίδιος υπογράμμισε πως «θα αισθανόταν τιμή» να αναλάβει ξανά τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε τα βέλτιστα συμφέροντα των μετόχων και των εργαζομένων.

«Από τη στιγμή της αποχώρησής μου, έχω δεχθεί πληθώρα μηνυμάτων από εργαζομένους, επενδυτές, επιχειρηματικούς εταίρους και πελάτες της NVIDIA, οι οποίοι ζητούν την επιστροφή μου στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», ανέφερε ο Χουάνγκ στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την παραίτησή του στις 12 Νοεμβρίου.

«Προκάλεσα προβλήματα στο διοικητικό συμβούλιο, για τα οποία λυπάμαι βαθύτατα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου και δεσμεύομαι να συνεργαστώ με την ανεξάρτητη έρευνα που διεξάγει το συμβούλιο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Την ίδια στιγμή, η Nvidia την Τρίτη συγκρότησε επιτροπή σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, με στόχο την εποπτεία θεμάτων που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και τους ελέγχους εξαγωγών.

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Από την πλευρά του, ο Ίλον Μασκ και άλλες σημαντικές προσωπικότητες της Σίλικον Βάλεϊ, ανάμεσά τους ο ιδρυτής της Uber, Τράβις Κάλανικ, υπέγραψαν ανοικτή επιστολή με αίτημα την επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του, τουλάχιστον μέχρι «μια ανεξάρτητη έρευνα να διαπιστώσει τα γεγονότα».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν είναι αντίθετος στην πιθανότητα ο Τζενσέν Χουάνγκ να επιστρέψει στην ηγεσία του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ο Τζενσέν Χουάνγκ θα καταθέσει την 1η Δεκεμβρίου ενώπιον των Επιτροπών του Κογκρέσου. Ο γενικός νομικός σύμβουλος της Nvidia Τιμ Τέτερ αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον των ίδιων Επιτροπών στις 2 Δεκεμβρίου.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ρεπουμπλικάνοι πρόεδροι των Επιτροπών, Μπράιαν Μαστ, Τζον Μούλεναρ και Ρικ Κρόφορντ, τόνισαν ότι: «Αναμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε από τους Τζένσεν Χουάνγκ και Τιμ Τέτερ ποιος ήταν ο ρόλος τους σε μια ενδεχόμενη παραβίαση της εθνικής μας ασφάλειας».

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, «Ο αμερικανικός λαός ζητά απαντήσεις σχετικά με τον ρόλο του κ. Χουάνγκ και της Nvidia στο να επιτραπεί σε επικίνδυνους παράγοντες από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να αποκτήσουν πρόσβαση στα πιο προηγμένα τσιπ μας, καθώς και σχετικά με τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε ένα πρόσωπο που συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών σε αυτό το σκάνδαλο».



