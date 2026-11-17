Η συγκεκριμένη συνταγή για την παρασκευή δύο τεμαχίων σε στρογγυλό ταψί είκοσι τεσσάρων εκατοστών απαιτεί το ψήσιμο στην κάτω σχάρα για περίπου 35 λεπτά

Η αυθεντική πίτσα Σικάγο, γνωστή ως Chicago deep-dish pizza, ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή, ψηλή, βουτυράτη και τραγανή βάση της, η οποία περιλαμβάνει πλούσια γέμιση από μοτσαρέλα, λουκάνικο και παχύρρευστη σάλτσα ντομάτας.

Η συγκεκριμένη συνταγή είναι για δύο πίτσες σε στρογγυλό ταψί 24 εκ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Προετοιμασία ζύμης και σάλτσας

Στον κάδο του μίξερ αναμειγνύουμε 400 γρ. αλεύρι 00, 100 γρ. καλαμποκάλευρο, 1/2 κ.γ. ζάχαρη και 8 γρ. ξηρή μαγιά. Προσθέτουμε 300 ml χλιαρό νερό με διαλυμένο 1½ κ.γ. αλάτι. Ζυμώνουμε με τον γάντζο σε χαμηλή ταχύτητα για 1 λεπτό και συνεχίζουμε δυναμώνοντας την ταχύτητα για 5-6 λεπτά. Ενσωματώνουμε 3 κ.σ. λιωμένο χλιαρό βούτυρο και προαιρετικά αποξηραμένα μυρωδικά, ζυμώνοντας για ακόμα 1 λεπτό. Αφήνουμε τη ζύμη σε λαδωμένο μπολ, καλυμμένη με μεμβράνη, να διπλασιαστεί σε όγκο για 1-1½ ώρα.

Κατόπιν, ανοίγουμε τη ζύμη σε φύλλο 35-45 εκ., αλείφουμε 2 κ.σ. μαλακό βούτυρο αφήνοντας περιθώριο 1½ εκ. περιμετρικά και τυλίγουμε σε σφιχτό ρολό. Κόβουμε στη μέση, διπλώνουμε κάθε κομμάτι σαν φάκελο και τοποθετούμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα ώστε να παγώσει το βούτυρο και να αποκτήσει η ζύμη μπισκοτένια υφή.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Για τη σάλτσα, σοτάρουμε σε 2 κ.σ. βούτυρο ένα ψιλοκομμένο κρεμμύδι, προσθέτουμε 2 σκελίδες σκόρδο και 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας. Ρίχνουμε 400 γρ. ντομάτες, 1 κ.γ. ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι. Σιγοβράζουμε με κλειστό καπάκι για περίπου 30 λεπτά μέχρι να πυκνώσει. Αποσύρουμε, προσθέτουμε φρέσκο βασιλικό και αποξηραμένη ρίγανη και αφήνουμε να κρυώσει.

Σύνθεση και ψήσιμο

Σοτάρουμε 2 ψιλοκομμένα χωριάτικα λουκάνικα χωρίς το περίβλημα. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220-250°C. Ανοίγουμε τη ζύμη ώστε να καλύψει τη βάση και τα τοιχώματα του ταψιού σε ύψος 5-6 εκ. Τοποθετούμε 3 μπάλες μοτσαρέλας, το λουκάνικο και όποιο άλλο αλλαντικό επιθυμούμε. Προσθέτουμε 2-3 κ.σ. σάλτσα, επαναλαμβάνουμε τις στρώσεις και καλύπτουμε με την υπόλοιπη σάλτσα και 4 κ.σ. παρμεζάνα. Ψήνουμε στην κάτω σχάρα για περίπου 35 λεπτά. Αφήνουμε να σταθεί για 5-10 λεπτά πριν το σερβίρισμα.

Tips: Σημειώνεται πως η χρήση επιπλέον αλευριού κατά το άνοιγμα του φύλλου θα αλλοιώσει την υφή της ζύμης.

Πηγή: argiro.gr