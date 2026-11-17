Η 12χρονη ανταποκρίθηκε τελικά στις προσπάθειες των γιατρών και δεν χρειάστηκε να διασωληνωθεί, ενώ οι γονείς του συνελήφθησαν και ανακρίνονται από τις Αρχές

Νέο περιστατικό σοβαρής μέθης ανηλίκου προκαλεί ανησυχία στον Βόλο, καθώς ένα 12χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε σε πολύ άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και ενεργειακών ποτών.

Την είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος περιέγραψε την κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το κορίτσι διακομίστηκε από την Αργαλαστή στο νοσοκομείο του Βόλου με συμπτώματα βαριάς μέθης και μυδρίαση, δηλαδή διαστολή της κόρης των ματιών. Η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και, όπως επισημαίνει, βρισκόταν στο όριο της διασωλήνωσης.

Η 12χρονη είχε καταναλώσει επτά ποτά βότκα και δύο ενεργειακά

Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος, το 12χρονο κορίτσι είχε καταναλώσει επτά ποτά με βότκα, καθώς και δύο ενεργειακά ποτά.

Η άφιξή του στα Επείγοντα προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των γιατρών και των νοσηλευτών, οι οποίοι κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του.

Τελικά, το παιδί ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες των γιατρών και δεν χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Παραμένει νοσηλευόμενο στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου Βόλου.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ συνεχάρη το προσωπικό του νοσοκομείου για την άμεση ανταπόκριση και την προσπάθεια που κατέβαλε για τη διάσωση του κοριτσιού.

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Η έκκληση Γιαννάκου

Με αφορμή το περιστατικό, ο Μιχάλης Γιαννάκος επανέφερε το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την έκταση του φαινομένου.

Όπως αναφέρει, οι γονείς του κοριτσιού συνελήφθησαν και ανακρίνονται, ενώ θέτει ερωτήματα για το πώς προμηθεύτηκε το παιδί τόσο μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

«Ποιος σέρβιρε σε μαγαζί ή ποιο μπακάλικο, σούπερ μάρκετ πούλησε βότκες σε ανήλικους; Δεν θα πρέπει να συλληφθούν;», διερωτάται, ζητώντας να διερευνηθεί από πού προήλθαν τα ποτά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι έχει δώσει και στο παρελθόν στοιχεία για τα περιστατικά μέθης ανηλίκων, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, όπως λέει, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το νέο περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους από την κατανάλωση αλκοόλ σε μικρές ηλικίες και την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου στην πώληση και διάθεσή του σε ανηλίκους.