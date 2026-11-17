Σε εικονική αερομαχία στον εναέριο χώρο μεταξύ Λέσβου και Χίου εξελίχθηκε η αναχαίτιση τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, στο πλαίσιο της έντονης αεροπορικής δραστηριότητας που καταγράφηκε σήμερα στο Αιγαίο, με τη συμμετοχή οπλισμένων μαχητικών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), συνολικά εννέα τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν χωρίς άδεια στο FIR Αθηνών, προχωρώντας σε μπαράζ παραβάσεων και παραβιάσεων στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Συγκεκριμένα, στην περιοχή επιχείρησαν δύο σχηματισμοί μαχητικών F-16 (συνολικά τέσσερα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα δύο οπλισμένα) και πέντε μεμονωμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους καταγράφηκαν 9 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (2 από τα F-16 και 7 από τα UAV) και 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (6 από τα F-16 και 4 από τα UAV).

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Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πολύωρη παρουσία τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους τύπου Bayraktar, με διακριτικό κλήσης BATU61, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία πτήσης, το τουρκικό UAV απογειώθηκε νωρίς το πρωί από τη νοτιοδυτική Τουρκία και κινήθηκε βόρεια, φτάνοντας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Θάσου και της Καβάλας. Το BATU61 παρέμεινε για ώρες στην περιοχή, εκτελώντας επαναλαμβανόμενους κύκλους επιτήρησης μεταξύ Θάσου, Σαμοθράκης και Λήμνου, με το στίγμα του να καταγράφεται να επιχειρεί ενεργά στον χώρο μέχρι και τις 14:24 ώρα Ελλάδος (12:24 UTC), προτού λάβει πορεία επιστροφής νότια προς το Αϊβαλί και ανατολικά της Λέσβου γύρω στις 16:05 (14:05 UTC).

Παράλληλα, κατά τη διαδικασία αναχαίτισης από τα ελληνικά μαχητικά επιφυλακής, σημειώθηκε μία εμπλοκή στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στη Λέσβο και τη Χίο, όταν τα τουρκικά αεροσκάφη επιχείρησαν να αποφύγουν την απομάκρυνσή τους. Όπως επισημαίνει το ΓΕΕΘΑ, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν επιτυχώς από τα ελληνικά «γεράκια», σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.