Η κυβέρνηση θα τοποθετήσει αυτοκόλλητα στα κουμπιά των ρούχων και θα επιστρατεύσει 8.400 επιπλέον επιτηρητές για να αποτρέψει τη χρήση τεχνολογίας στις εξετάσεις

Η Νότια Κορέα θα εντείνει τους ελέγχους στους μαθητές που λαμβάνουν μέρος αυτή την εβδομάδα στις εθνικές εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, δήλωσε η πρωθυπουργός Χαν Σονγκ-σουκ, μετά την ομολογία ενός υποψηφίου σε μια άλλη εξεταστική διαδικασία ότι χρησιμοποίησε κρυφή κάμερα και εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης για να αντιγράψει.

Οι αρχές θα τοποθετήσουν αυτοκόλλητα στα κουμπιά των ρούχων των υποψηφίων, ώστε να καλύψουν τυχόν μικροσκοπικές κάμερες που μπορεί να είναι κρυμμένες σε αυτά, κατά τη διάρκεια των ετήσιων εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δήλωσε σήμερα η Χαν σε συνέντευξη Τύπου.

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Η κυβέρνηση έλαβε αυτά τα αυστηρά μέτρα αφού ένας άνδρας, ο οποίος πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία στις εθνικές εξετάσεις για φοροτεχνικούς, ομολόγησε την Κυριακή ότι φωτογράφισε τα θέματα των εξετάσεων, τα έστειλε σε μια εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο στη συνέχεια απέστειλε τις απαντήσεις σε ένα smartphone.

Η ομολογία του προκάλεσε εθνικό σκάνδαλο και έγειρε ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των εθνικών εξετάσεων.

Οι αρχές θα ελέγχουν τους γιακάδες των ρούχων των μαθητών για τυχόν κρυμμένες συσκευές και θα χρησιμοποιούν ανιχνευτές μετάλλων, τόνισε η Χαν.

Τα γυαλιά που φορούν οι μαθητές θα ελέγχονται επίσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται για «έξυπνα γυαλιά» (smart glasses), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φωτογράφιση ή τη βιντεοσκόπηση υλικού.

Η αντιγραφή στις εξετάσεις με τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού δεν διαφέρει από την «κλοπή» του μόχθου άλλων μαθητών, δήλωσε ο πρόεδρος Λι Τζε-μιουνγκ σε ανάρτησή του στο X.

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«Αν κάποιος από εσάς σκέφτεται να αντιγράψει σε εξετάσεις… παρακαλώ, ξεχάστε το», είπε ο Λι.

Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις θα υποχρεούνται να αφήνουν τσάντες και προσωπικά τους αντικείμενα στους διαδρόμους, έξω από τις αίθουσες εξετάσεων.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας σχεδιάζουν να ζητήσουν τη συνεργασία εταιρειών τεχνολογίας, προκειμένου να διερευνήσουν αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα θέματα των εξετάσεων καταγράφηκαν και στάλθηκαν σε εφαρμογές Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της εξέτασης, δήλωσε η Χαν.

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό, περίπου 8.400 επιπλέον επιτηρητές πρόκειται να σταλούν στα εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα.

Η κυβέρνηση θα παρατείνει από ένα έτος σε μία δεκαετία την απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις για όσους εντοπίζονται να αντιγράφουν, πρόσθεσε η ίδια.