Η προεπιλογή της Εθνικής ομάδας για τα κρίσιμα παιχνίδια του Νοεμβρίου αποτελείται από 24 παίκτες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται ο Νικ Καλάθης και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ενόψει των αγώνων με Γεωργία και Ισπανία η FIBA προχώρησε σε αποκάλυψη των παικτών που θα αποτελέσουν την προεπιλογή της Εθνικής στο «παράθυρο» του Νοεμβρίου

Την ερχόμενη εβδομάδα η Εθνική μας ετοιμάζεται να δώσει δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια για την παρουσία της στην τελική φάση του World Cup 2027 στο Κατάρ. Πιο συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία (26/11) εντός έδρας και την Ισπανία (29/11) εκτός, με μοναδικό στόχο το 2Χ2.

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Ενόψει των αναμετρήσεων η FIBA προχώρησε σε μια «αποκάλυψη». Αυτό γιατί παρουσίασε τις προεπιλογές της Εθνικής ομάδας, με την προετοιμασία να απαρτίζεται από 24 παίκτες.

Τα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι αυτά των Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νικ Καλάθη, Κώστα Παπανικολάου και Ντίνου Μήτογλου, ενώ ανάμεσα στους παίκτες που κλήθηκαν είναι ο Μάνος Χατζηδάκης του Περιστερίου και ο Νίκος Τουλιάτος του Αμαρουσίου.

Η προεπιλογή που ανακοινώθηκε από την FIBA: Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο. Αθανάσιος Μπαζίνας, Νικ Καλάθης, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Χουγκάζ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Φλιώνης, Δημήτριος Κακλαμανάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Αντώνιος Καραγιαννίδης, Δημήτρης Κατσίβελης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Μιχάλης Λούντζης, Κωνσταντίνος Μήτογλου, Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ, Δημήτρης Μωραΐτης, Όμηρος Νετζήπογλου. Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Κώστας Παπανικολάου, Νίκος Περσίδης, Νικόλαος Πλώτας, Βασίλειος Τολιόπουλος, Νικόλαος Τουλιάτος.

Η Εθνική ομάδα βρίσκεται στην 5η θέση του ομίλου της, ισόβαθμη με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο, έχοντας ρεκόρ 4-4 και απέχει μία νίκη από Ισπανία και Γεωργία που έχουν ρεκόρ 5-3. Πρώτη στον όμιλο είναι η Ουκρανία με ρεκόρ 6-2.