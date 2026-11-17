Στην άσκηση συμμετείχε ένα ιπτάμενο τάνκερ τύπου B-707 της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ η δραστηριότητα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο με νυχτερινή άσκηση 30 μαχητικών

Σε μια ευρείας κλίμακας αεροπορική συνεκπαίδευση στον εναέριο χώρο νότια της Κρήτης προχώρησαν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 η ελληνική Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) και η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF), επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και στρατηγικής σύμπλευσης των δύο χωρών.

Στη σημερινή άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού (Air to Air Refueling – AAR), η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε με εντυπωσιακό αριθμό αεροσκαφών, που ανήλθε στα 40 μαχητικά, τα οποία συνεργάστηκαν με ένα ιπτάμενο τάνκερ τύπου B-707 της 120 Μοίρας της IAF. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, κύριος σκοπός της αποστολής ήταν η εκπαίδευση και η συντήρηση των πληρωμάτων στις απαιτητικές διαδικασίες προσέγγισης και λήψης καυσίμου εν πτήση, ενώ η δραστηριότητα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το βράδυ με τη διεξαγωγή νυχτερινής άσκησης στην ίδια περιοχή, στην οποία θα λάβουν μέρος 30 ελληνικά μαχητικά.

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Η μαζική συμμετοχή δεκάδων αεροσκαφών σε ημερήσιες και νυχτερινές συνθήκες νοτίως της Κρήτης υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων στη διατήρηση της ικανότητας εναέριου ανεφοδιασμού, καθώς η διαδικασία αυτή λειτουργεί ως κρίσιμος πολλαπλασιαστής ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο, επεκτείνοντας θεαματικά την ακτίνα δράσης και τον χρόνο παραμονής των ελληνικών μαχητικών στον αέρα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσεται στο τακτικό ετήσιο πρόγραμμα αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ, το οποίο περιλαμβάνει ανάλογες συνεκπαιδεύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.