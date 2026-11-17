Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας καταδίκασε την επίθεση εναντίον του Tara Gas, ενώ η ινδική πρεσβεία στο Ομάν ανέφερε ότι συνεχίζεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός αγνοουμένου

Οι Αρχές του Ομάν απομάκρυναν 24 ναυτικούς από το δεξαμενόπλοιο Tara Gas, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοικτά της χερσονήσου Μουσαντάμ, στα Στενά του Ορμούζ.

Όλα τα μέλη του πληρώματος του Tara Gas – δεξαμενόπλοιου μεταφοράς υγραερίου, υπό σημαία Παναμά – είναι Ινδοί.

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Η ινδική πρεσβεία στο Ομάν ανέφερε ότι συνεχίζεται η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή για τον εντοπισμό ενός αγνοουμένου.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας καταδίκασε την επίθεση εναντίον του Tara Gas, ευχαριστώντας τις αρχές του Ομάν για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του πληρώματος.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Tara Gas επλήγη δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες, ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου 7 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι Χασάμπ, στον ομανικό θύλακα βόρεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.