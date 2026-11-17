Ο Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε παράλληλα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την ταχεία αποκατάσταση του δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών Starshield της Ουκρανίας

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ο βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ δήλωσαν σήμερα πως η ουκρανική επίθεση στη ρωσικής κατασκευής γέφυρα της Κριμαίας ήταν θεμιτή και αναγκαία αμυντική ενέργεια.

«Θεωρώ πως είναι σημαντικό ότι η Ουκρανία αμύνεται», δήλωσε ο Ρούτε, συμπληρώνοντας ότι στο πλαίσιο αυτό είναι θεμιτά τα πλήγματα σε εφοδιαστικούς κόμβους.

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Από την πλευρά του, ο Στρίτινγκ ανέφερε ότι η επίθεση αποτελεί «άλλο ένα παράδειγμα της ουκρανικής επινοητικότητας και της απόλυτης αποφασιστικότητας της χώρας να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα». «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας καθώς το πράττει αυτό», συμπλήρωσε.

Οι δύο αξιωματούχοι προέβησαν στις δηλώσεις αυτές στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας στις Βρυξέλλες.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν την στρατηγικής σημασίας Γέφυρα της Κριμαίας – γνωστή και ως Γέφυρα του Κερτς – καταστρέφοντας τμήμα της.

Η μήκους 19 χιλιομέτρων γέφυρα συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας – την οποία η Μόσχα προσάρτησε παράνομα από την Ουκρανία το 2014 – και αποτελεί βασική οδό ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων στη νότια Ουκρανία. Το Κίεβο την αντιμετωπίζει ως μια παράνομη κατασκευή εντός της ουκρανικής επικράτειας και έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να την καταστρέψει, προκειμένου να διακόψει τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων.

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Καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της λειτουργίας του δορυφορικού συστήματος Starshield

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε επίσης ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την ταχεία αποκατάσταση της λειτουργίας του δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών Starshield, το οποίο χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετώπιζαν επί μέρες σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του δορυφορικού συστήματος Starshield του Ίλον Μασκ, γεγονός που επηρέαζε τις επιχειρήσεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου και σε ουκρανικά εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ρωσικών στρατευμάτων.