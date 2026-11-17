Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο Ιρανός υπήκοος Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, ο οποίος φέρεται να συντόνιζε την επιχείρηση από το Ιράν μέσω εγκληματικών δικτύων

Στέλεχος ισραηλινής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα φέρεται να ήταν ο στόχος σχεδιαζόμενης δολοφονικής επίθεσης στην Αθήνα, η οποία αποτράπηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και άλλων δυτικών χωρών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται Ιρανός υπήκοος, ο οποίος φέρεται να συντόνιζε την επιχείρηση από το Ιράν, αξιοποιώντας πρόσωπα με διασυνδέσεις στο οργανωμένο έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, το σχέδιο προέβλεπε την πραγματοποίηση επίθεσης στην ελληνική πρωτεύουσα από άτομα που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί στη Βόρεια Μακεδονία.

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Παρότι το ενδεχόμενο ο στόχος να ήταν στέλεχος ισραηλινής εταιρείας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για την ταυτότητα του προσώπου εναντίον του οποίου σχεδιαζόταν η επίθεση.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των πληροφοριών για πιθανή εμπλοκή προσώπων με διασυνδέσεις στους κρατικούς μηχανισμούς του Ιράν, αλλά και για τη χρησιμοποίηση εγκληματικών δικτύων προκειμένου να αποκρυφθεί ο πραγματικός χαρακτήρας της επιχείρησης.

Ο Ιρανός που έδινε τις εντολές

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση είναι ο Ιρανός υπήκοος Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh), ο οποίος φέρεται να έδινε εντολές στα πρόσωπα που είχαν στρατολογηθεί για την υλοποίηση του σχεδίου.

Ο φερόμενος ως συντονιστής εκτιμάται ότι δρούσε από το Ιράν, διατηρώντας επαφές με κρατικούς μηχανισμούς της χώρας του.

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Κατά τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, για τη στρατολόγηση των εκτελεστών χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος γνωστός διακινητής ναρκωτικών, ο οποίος φέρεται να αξιοποίησε τις διασυνδέσεις του με το οργανωμένο έγκλημα στη Βόρεια Μακεδονία.

Με αυτόν τον τρόπο, ο σχεδιασμός της επίθεσης φέρεται να βασίστηκε σε ένα δίκτυο προσώπων που δεν συνδέονταν εμφανώς με τις ιρανικές κρατικές υπηρεσίες.

Το σχέδιο να εμφανιστεί η δολοφονία ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή των προσώπων που φέρονται να είχαν αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης. Η στρατολόγηση ατόμων με ποινικό παρελθόν δεν ήταν τυχαία.

Βασική επιδίωξη φέρεται να ήταν η ενδεχόμενη δολοφονία να παρουσιαστεί ως υπόθεση του κοινού ποινικού δικαίου ή ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων, ώστε να μην προκύπτει άμεση σύνδεση με πολιτικά κίνητρα ή με κρατικούς μηχανισμούς του Ιράν.

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Η συγκεκριμένη μέθοδος θα μπορούσε, σύμφωνα με το υπό εξέταση σενάριο, που φέρνει στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, να δυσχεράνει την αναγνώριση των πραγματικών εντολέων της επίθεσης.

Τα ταξίδια στο Ιράν και οι συναντήσεις με τον συντονιστή

Σημαντικό μέρος της έρευνας επικεντρώνεται στις μετακινήσεις προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, τρεις από τους εμπλεκομένους είχαν ταξιδέψει στο Ιράν και σε χώρα του Κόλπου, όπου φέρεται να συναντήθηκαν με τον συντονιστή της επιχείρησης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στις συναντήσεις αυτές φέρεται να δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον στόχο, τον χρόνο και τον τρόπο πραγματοποίησης της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Οι συγκεκριμένες μετακινήσεις εξετάζονται ως πιθανός κρίκος στην αλυσίδα επικοινωνίας μεταξύ των προσώπων που θα αναλάμβαναν την εκτέλεση του σχεδίου και εκείνων που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από την οργάνωσή του.

Καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή του σχεδίου φέρεται να διαδραμάτισε η πολύμηνη έρευνα της ΕΥΠ, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και άλλων δυτικών χωρών.