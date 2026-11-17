Εκτός από το παγκάρι του ναού του μοναστηριού της Εύβοιας, οι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο και το Ιερό προσκύνημα, από όπου αφαίρεσαν τιμαλφή μικρής αξίας, μεταξύ των οποίων ένα δαχτυλίδι και βραχιόλια

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Εύβοιας για διάρρηξη σε ιστορικό μοναστικό συγκρότημα, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν σε ναό της Ιεράς Μονής Παναγίας Περιβλέπτου στα Πολιτικά, προκαλώντας φθορές και αφαιρώντας τιμαλφή από το Ιερό προσκύνημα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, η διάρρηξη σημειώθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 έως τις 14 Νοεμβρίου 2026. Οι δράστες χρησιμοποίησαν διαρρηκτικό εργαλείο για να παραβιάσουν την κεντρική ξύλινη είσοδο του Ιερού Ναού Παναγίας, ο οποίος βρίσκεται εντός του χώρου της μονής.

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Αφού κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό, ερεύνησαν τους χώρους, προκαλώντας εκτεταμένη αναστάτωση και υλικές ζημιές, το κόστος των οποίων υπολογίζεται περίπου στα 1.500 ευρώ.

Στη συνέχεια, επιχείρησαν να αφαιρέσουν χρήματα από το παγκάρι, το οποίο παραβίασαν, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποσπάσουν κάποιο χρηματικό ποσό.

Δεν σταμάτησαν όμως εκεί, καθώς έβαλαν στο στόχαστρο και το Ιερό προσκύνημα, από όπου αφαίρεσαν τιμαλφή μικρής αξίας, μεταξύ των οποίων ένα δαχτυλίδι και βραχιόλια.

Αυτοψία από την ΕΛ.ΑΣ. – Αναζητούν τους δράστες

Το πρωί της 14ης Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 09:00, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων – Μεσσαπίων έφτασαν στο σημείο και πραγματοποίησαν αυτοψία, ενώ προχώρησαν και στη συλλογή αποτυπωμάτων.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.