Ο παλαίμαχος επιθετικός εξομολογήθηκε στο podcast «Life At The Midpoint with Gabby Logan» ότι ένιωθε την ανάγκη να απομονωθεί από τον κόσμο για να κρύψει την κατάστασή του

Ο Ρούνεϊ, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 253 γκολ, τόνισε ότι τα προβλήματα αυτά εμφανίστηκαν στο ζενίθ της καριέρας του στους «Κόκκινους Διαβόλους».

Ο Γουέιν Ρούνεϊ αποκάλυψε ότι έφτασε στο σημείο να σκέφτεται την αυτοκτονία, την ίδια περίοδο που μεσουρανούσε στα γήπεδα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν η ομάδα της Premier League βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής της.

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Ο 41χρονος πρώην διεθνής Άγγλος επιθετικός εξομολογήθηκε ότι η ψυχική του υγεία είχε καταρρεύσει, παρότι ήταν νιόπαντρος και είχε αποκτήσει τον πρωτότοκο γιο του, Κάι. Παντρεύτηκε την Κολίν το 2008 και το πρώτο τους παιδί γεννήθηκε την επόμενη χρονιά.

Ο παλαίμαχος φορ δήλωσε στο podcast «Life At The Midpoint with Gabby Logan» ότι σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

«Κοιτάζοντας πίσω μπορώ να πω ότι ήμουν εγωιστής, αλλά ήξερα πως περνούσα κάτι που δυσκολευόμουν πραγματικά να διαχειριστώ», ανέφερε.

«Δεν ήθελα να με βλέπει ο Κάι σε αυτή την κατάσταση, γι’ αυτό και κρυβόμουν. Έφτασα σε ένα σημείο όπου σκέφτεσαι την αυτοκτονία. Απλώς δεν ήθελα να βρίσκομαι κοντά σε κανέναν. Δεν ήθελα να βλέπω κόσμο στον δρόμο, ούτε να μπαίνω σε μαγαζιά. Μέσα στο γήπεδο ένιωθα πάντα άνετα, αλλά σε οτιδήποτε άλλο τα έβρισκα πραγματικά σκούρα».

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Ρούνει: «Γνώριζα σε σε τι κατάσταση ήμουν,αλλά δυσκολεύουν να το παραδεχθώ»

Ο Ρούνεϊ, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Γιουνάιτεντ με 253 γκολ, τόνισε ότι τα προβλήματα αυτά εμφανίστηκαν στο ζενίθ της καριέρας του στους «Κόκκινους Διαβόλους».

«Δεν θέλεις να δείξεις καμία αδυναμία, οπότε προσπαθείς να το κρύψεις», πρόσθεσε.

«Αν και γνώριζα σε τι κατάσταση βρισκόμουν, ήταν δύσκολο να το παραδεχτώ, γιατί νιώθεις λιγότερο άντρας αν το κάνεις. Μιλούσα με ψυχοθεραπευτή για να καταλάβω τι μου συνέβαινε, γιατί κοιτάζοντας πίσω ήμουν πιθανότατα στο απόγειο της καριέρας μου, είχα μόλις αποκτήσει έναν μικρό γιο, είχα μόλις παντρευτεί. Θα έπρεπε να είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου, κι όμως δεν ήταν. Ήταν μάλλον το χαμηλότερο σημείο μου, εξαιτίας των εγωιστικών μου επιλογών».

Ο Ρούνεϊ αναγνωρίζει στην Κολίν ότι τον βοήθησε να γυρίσει σελίδα: «Η Κολίν με βοήθησε απίστευτα. Θα μπορούσε να είχε φύγει, τόσο άσχημα ήταν τα πράγματα, αλλά στάθηκε δίπλα μου και με βοήθησε να το ξεπεράσω», είπε.

Μετά την αποχώρησή του από τη Γιουνάιτεντ το 2017, αγωνίστηκε κατά σειρά στις Έβερτον, DC United και Ντέρμπι, προτού ακολουθήσει προπονητική καριέρα. Τελευταίος σταθμός στους πάγκους ήταν η Πλίμουθ, από την οποία αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2024.