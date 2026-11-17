Τέσσερις σταθμοί του μετρό παραμένουν κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας, ενώ την ίδια ώρα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Σταδίου, Φιλελλήνων και Πειραιώς

Έκλεισε λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης (17/11) ο σταθμός Ευαγγελισμός του μετρό, ενώ κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής.

Την ίδια ώρα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Σταδίου, Φιλελλήνων και Πειραιώς, στο κέντρο της Αθήνας.

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Συνολικά, τέσσερις σταθμοί του μετρό παραμένουν κλειστοί:

Ευαγγελισμός

Σύνταγμα

Πανεπιστήμιο

Μέγαρο Μουσικής

Οι επιβάτες καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις μετακινήσεις τους στο κέντρο της πρωτεύουσας.