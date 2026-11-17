Μετρό: Έκλεισε και ο σταθμός Ευαγγελισμός – Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία
Τέσσερις σταθμοί του μετρό παραμένουν κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας, ενώ την ίδια ώρα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Σταδίου, Φιλελλήνων και Πειραιώς
Έκλεισε λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης (17/11) ο σταθμός Ευαγγελισμός του μετρό, ενώ κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής.
Την ίδια ώρα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Σταδίου, Φιλελλήνων και Πειραιώς, στο κέντρο της Αθήνας.
Συνολικά, τέσσερις σταθμοί του μετρό παραμένουν κλειστοί:
- Ευαγγελισμός
- Σύνταγμα
- Πανεπιστήμιο
- Μέγαρο Μουσικής
Οι επιβάτες καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις μετακινήσεις τους στο κέντρο της πρωτεύουσας.