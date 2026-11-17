Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης, παρουσία συγγενών, φίλων και δεκάδων συναδέλφων του, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησε η Καστοριά τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, μαζί με τον 44χρονο συνάδελφό του Ηλία Βαλατσό, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Η κηδεία του νεαρού πυροσβέστη τελέστηκε την Τρίτη (17/11/2026), στη γενέτειρά του.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης, παρουσία συγγενών, φίλων και δεκάδων συναδέλφων του, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Συνάδελφός του εκφώνησε τον επικήδειο, τιμώντας τη μνήμη του 23χρονου που έχασε τη ζωή του στο περιστατικό του περασμένου Σαββάτου (14/11).

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Οι δηλώσεις του πατέρα του 23χρονου

Συγκλονισμένος από την απώλεια του γιου του, ο πατέρας του, Στέλιος Ζυμπίδης, μίλησε στην εκπομπή του Mega «Live News» και στον Άγγελο Λαμπίδη. Αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του παιδιού του, αλλά και σε πιθανά λάθη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, επισημαίνοντας ότι περιμένει τα αποτελέσματα της έρευνας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

«Δεν θα μιλήσω για τη δική μου οικογένεια, ούτε για το δικό μου παιδί. Το δικό μου το παιδί ξέρω τι παιδί είναι. Να ρωτήσουν τους φίλους, τον περίγυρό του, το Σώμα στο οποίο υπηρετούσε. Εγώ θα πω προφανώς τα καλύτερα. Έχω μια εκτίμηση και μπορώ να πω ότι έγιναν κάποια σφάλματα, κάποια λάθη, αλλά το Πυροσβεστικό Σώμα υποστήριξε μια προσπάθεια. Αυτό όμως είχε κάποια αποτελέσματα, τα οποία για μένα τουλάχιστον και για την οικογένειά μου δεν θα ήταν αυτά που έπρεπε.

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Θα πω μάλλον δικές μου υπόνοιες. Μπήκαν τα άτομα μέσα μία φορά. Τη δεύτερη, ας πούμε, γιατί ξαναμπήκαν; Θα ήθελα μία εξήγηση πάνω σε αυτό το θέμα. Το παιδί μου βρισκόταν μέσα για ένα χρονικό διάστημα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ανάλογα με το οξυγόνο που είχε εκείνη τη στιγμή. Δεν μπόρεσαν να το βγάλουν έξω», ανέφερε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τον πόνο της οικογένειας, αποκαλύπτοντας ότι ετοίμαζε τον γάμο του γιου του, ο οποίος ήταν ανύπαντρος.

«Είμαι ένας χαροκαμένος πατέρας. Είμαστε μια οικογένεια που θρηνεί. Είμαστε μια οικογένεια που αυτή τη στιγμή εγώ βγήκα έξω από ένα τραπέζι στο οποίο έκανα για τον γάμο του γιου μου, γιατί ήταν ελεύθερος. Στο θάνατο έκανα τον γάμο του γιου μου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν το έχετε αυτό το έθιμο εσείς εκεί πέρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Στέλιος Ζυμπίδης διευκρίνισε ότι, παρά τις επιφυλάξεις του για τον χειρισμό της επιχείρησης, έχει λάβει καλή αντιμετώπιση από την Πυροσβεστική και αναμένει τις απαντήσεις για όσα συνέβησαν.

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«Δεν θέλω να μιλήσω για την Πυροσβεστική σε ατομικό επίπεδο. Μου φέρθηκαν πολύ καλά. Κατέβηκα κάτω στην Αθήνα, με εξυπηρέτησαν, γνώρισα ανθρώπους, μου είπαν τη διαδικασία. Περιμένω τα αποτελέσματα. Σήμερα μίλησα με τον υπαρχηγό της Πυροσβεστικής, ο οποίος μου είπε ότι όλη την αλήθεια θα τη μάθω.

Το σέβομαι, τον πιστεύω, πιστεύω στους θεσμούς, πιστεύω στην Πυροσβεστική. Πιστεύω ότι θα βρεθεί η αλήθεια. Θα βρεθεί δηλαδή και θα δικαιωθεί το παιδί μου. Όχι να δικαιωθεί. Λάθος κουβέντα. Το παιδί μου δεν θα δικαιωθεί ποτέ. Το παιδί μου τελείωσε, αλλά ό,τι μπορεί να γίνει ώστε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, τι έχει υποστεί. Έχω καταλάβει κάποια πράγματα. Θέλω να βγουν κάποια αποτελέσματα για να μιλήσω λίγο πιο εμπεριστατωμένα», κατέληξε.