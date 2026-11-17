Από το σύνολο των αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης, οι 530.331 αφορούν θέρμανση με πετρέλαιο ή άλλο καύσιμο, ενώ οι 281.575 σχετίζονται με ηλεκτρικές συσκευές

Ξεπέρασαν τις 800.000 οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, καθώς χιλιάδες νοικοκυριά σπεύδουν να εξασφαλίσουν την οικονομική ενίσχυση ενόψει του χειμώνα. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 4 Δεκεμβρίου, με το ενδιαφέρον να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από το σύνολο των αιτήσεων, οι 530.331 αφορούν θέρμανση με πετρέλαιο ή άλλο καύσιμο, ενώ οι 281.575 σχετίζονται με ηλεκτρικές συσκευές. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τις επιλογές των νοικοκυριών, με το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα καύσιμα να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο των αιτήσεων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου και όσοι δικαιούνται το επίδομα θα πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, προκειμένου να μη χάσουν την ενίσχυση.

Αυξημένες οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης

Την ίδια ώρα, ανοδική πορεία καταγράφουν οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης, με την αγορά να εμφανίζει αυξημένη κινητικότητα. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζει η παράταση της επιδότησης από τις εταιρείες Motor Oil και Helleniq Energy, η οποία έχει οδηγήσει την τιμή διάθεσης σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ειδικότερα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,45 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση, εξέλιξη που ενισχύει τη ζήτηση και διευκολύνει τα νοικοκυριά να προγραμματίσουν τις προμήθειές τους για τη χειμερινή περίοδο.

Το υψηλό ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τους καταναλωτές να αναζητούν οικονομικότερες λύσεις για τη θέρμανση των κατοικιών τους.