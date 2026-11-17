Σύμφωνα με τις αρχές, το δίκτυο που εξαρθρώθηκε είχε ως πιθανό στόχο στέλεχος ισραηλινής εταιρείας στην Αθήνα, αν και το σενάριο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως

Εγκληματική οργάνωση, η οποία εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Μακεδονία, φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση ή στοχευμένη δολοφονία στο ελληνικό έδαφος. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, επικεφαλής του δικτύου ήταν ένας Ιρανός, ο οποίος φέρεται να είχε συνδέσμους με τις μυστικές υπηρεσίες της πατρίδας του.

Η δράση του Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ

Το πρόσωπο που φέρεται να κατηύθυνε τους εκτελεστές από τα Σκόπια είναι ο Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh). Ο συγκεκριμένος άνδρας, έχοντας άμεση διασύνδεση με ιρανικές υπηρεσίες, φέρεται να έδωσε την εντολή θανάτου. Για την υλοποίηση του σχεδίου, ανέθεσε τη στρατολόγηση των δραστών στον συμπατριώτη του, Νατζί Σαρίφι Ζινταστί, ο οποίος καταζητείται από το FBI. Ο τελευταίος ανέλαβε τον εντοπισμό και την οργάνωση της ομάδας σε Σκόπια και Κουμάνοβο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εμπλεκόμενοι επεδίωκαν την είσοδό τους στην Ελλάδα ώστε να πλησιάσουν τον στόχο τους. Ένα μέλος της ομάδας εντοπίστηκε εντός της ελληνικής επικράτειας, συνελήφθη και έχει ήδη παραδοθεί στις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Επιπλέον, ένας δεύτερος δράστης επιχείρησε να εισέλθει στη χώρα μέσω Τουρκίας με κατεύθυνση την Αλεξανδρούπολη, όμως η είσοδός του απετράπη, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο τουρκικό έδαφος.

5 συλλήψεις σε Σκόπια και Ελλάδα – Σημειωματάρια με επαφές, σκίτσο με σημειωμένη συγκεκριμένη τοποθεσία

Οι πρώτες πληροφορίες για τη δράση του ιρανικού δικτύου μεταβιβάστηκαν από τις ελληνικές αρχές στον Μάρτιο του 2026.

Η έρευνα ξεκίνησε με στενή συνεργασία της ΕΥΠ με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και συνεργαζόμενες ξένες υπηρεσίες.

Το δίκτυο πραγματοποιούσε συναντήσεις σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν.

Από την πολύμηνη έρευνα ταυτοποιήθηκαν έξι εκτελεστές 29 έως 73 ετών και συνελήφθησαν οι τέσσερις σε Σκόπια και Κουμάνοβο και ένας στην Ελλάδα. Ο έκτος καταζητείται.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το δίκτυο είχε προχωρήσει στο σχεδιασμό του χτυπήματος που θα έκανε στην Ελλάδα.

Οι αρχές εντόπισαν σημειωματάρια με επαφές, ένα σκίτσο με σημειωμένη συγκεκριμένη τοποθεσία, καθώς και πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά.

Πληροφορίες για στόχο στην Αθήνα

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρχές, πιθανός στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης στην Αθήνα φέρεται να ήταν στέλεχος ισραηλινής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.