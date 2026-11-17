Ο Σάσα Βεζένκοφ ξεπέρασε τον Γουίλ Κλάιμπερν με το καλάθι για το 19-30 και πλέον μετρά πάνω από 3.912 πόντους στοχεύοντας στο νο9 της λίστας

Στο ματς του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι ο Σάσα Βεζένκοφ κατάφερε να μπει στην πρώτη 10άδα των σκόρερ όλων των εποχών για την Euroleague.

Ήδη είναι εδώ και μερικές μέρες ο κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού σε επίπεδο Euroleague, ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Σάσα Βεζένκοφ, όμως, συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη. Με τους πρώτους πόντους που πέτυχε στο παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, μπήκε και στο Top 10 της Ευρωλίγκας.



Στο εντυπωσιακό πρώτο δεκάλεπτο των Πειραιωτών κόντρα στους Ισραηλινούς, ο άσος των «ερυθρόλευκων» κατάφερε με καλάθι για το 19-30 να ξεπεράσει τον Γουίλ Κλάιμπερν και να μπει στη 10άδα των all-time σκόρερ της διοργάνωσης! Πλέον ο Βεζένκοφ μετρά πάνω από 3.912 πόντους και… στοχεύει στο νο9 της λίστας, που είναι ο Τορνίκε Σενγκέλια με 3.992.

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