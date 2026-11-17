Λίγα μόλις 24ωρα πριν από τις επίσημες φωταγωγήσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται επί ποδός πολέμου. Το διακύβευμα δεν είναι άλλο από τον ανεπίσημο, αλλά εξαιρετικά προσοδοφόρο τίτλο του «ψηλότερου χριστουγεννιάτικου δέντρου της χώρας», με τις κεντρικές πλατείες να μετατρέπονται σε πεδία σφοδρού ανταγωνισμού, γεμάτα στρατηγικές, φαβορί, αουτσάιντερ και… παρασκηνιακές φήμες.

Στην κορυφή της πυραμίδας, τα παραδοσιακά Τρίκαλα διατηρούν τα σκήπτρα με την εμβληματική σεκόγια 35 μέτρων στον «Μύλο των Ξωτικών», αποτελώντας το ακλόνητο φαβορί.

Ωστόσο, η φετινή κούρσα θυμίζει θρίλερ και η αγωνία χτυπάει κόκκινο, καθώς φήμες και διαρροές από τα παρασκήνια φουντώνουν την πιθανότητα μιας τεράστιας έκπληξης.

Υπάρχει έντονη ονοματολογία και αναμονή στα πηγαδάκια ότι κάποιος τολμηρός διεκδικητής ή μια ορεινή κοινότητα θα μπορούσε την ύστατη ώρα να παρουσιάσει και να φωταγωγήσει ένα μεγαλοπρεπές δέντρο κοντά ή ακόμα και πάνω από τα 40 μέτρα, εκθρονίζοντας τα παραδοσιακά φαβορί και παίρνοντας το «μετάλλιο» του απόλυτου νικητή της φετινής χρονιάς.

Στο παιχνίδι βρίσκονται φυσικά και τα υπόλοιπα μεγάλα αστικά κέντρα: η Καλαμάτα με το εντυπωσιακό φυσικό δέντρο των 23 μέτρων στην κεντρική πλατεία, η Αθήνα που φέτος κατεβάζει στο Σύνταγμα ένα επιβλητικό έλατο 19-21 μέτρων από την Αρκαδία, ο Βόλος που παλιότερα είχε κλέψει τις εντυπώσεις με δέντρα ύψους περίπου 23 μέτρων και φαντασμαγορικά σόου, καθώς και η Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλους που κινείται σταθερά στα 17 με 20 μέτρα, επενδύοντας περισσότερο στην καλλιτεχνική αισθητική.

Την ίδια στιγμή, μικρότεροι δήμοι όπως ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής ανοίγουν την αυλαία με δέντρα 15 μέτρων, ενώ απομονωμένες ορεινές περιοχές, όπως ο Ομαλός Χανίων, διαθέτουν φυσικά δέντρα που ξεπερνούν τα 40 μέτρα, φουντώνοντας τη φημολογία για το τι μπορεί τελικά να συμβεί στις πλατείες.

Το θερμόμετρο, ωστόσο, ανέβηκε επικίνδυνα όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες «καταγγελίες» για… στημένα μεγέθη. Αουτσάιντερ κατηγορούν ανταγωνιστές ότι μετρούν ακόμα και τα… αστέρια στην κορυφή ή τις βάσεις στήριξης για να κερδίσουν πόντους, με τους τεχνικούς να επιστρατεύουν μεζούρες και λέιζερ.

Καθώς τα φώτα ανάβουν και τα φλας παίρνουν φωτιά, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: θα μιλήσει η αληθινή φύση, θα επιβεβαιωθούν τα φαβορί ή θα δούμε το «θαύμα» των 40 μέτρων να αλλάζει τα δεδομένα; Η μάχη της κορυφής είναι γεγονός.