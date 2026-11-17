Ο Ούρος Ράτσιτς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα αχιλλείου και ξεκίνησε πρόγραμμα θεραπείας, δίνοντας πλέον μάχη με τον χρόνο ώστε να προλάβει την αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης

Κάθε επιστροφή… και δύσκολη. Έτσι και αυτή του Άρη στις προπονήσεις, μετά από τετραήμερη άδεια, επεφύλασσε ένα πρόβλημα για τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο Ούρος Ράτσιτς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα αχιλλείου και ξεκίνησε πρόγραμμα θεραπείας, δίνοντας πλέον μάχη με τον χρόνο ώστε να προλάβει την αναμέτρηση της επόμενης Δευτέρας (23/11) κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

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Με δεδομένη την έλλειψη ποιοτικών επιλογών στα χαφ, ενδεχόμενη απουσία του αρχηγού του Άρη δημιουργεί… πονοκέφαλο στον Γρηγορίου, ο οποίος θα περιμένει να δει τις επόμενες μέρες την πορεία του ποδοσφαιριστή.

Από εκεί και πέρα, στα ευχάριστα συγκαταλέγεται ότι ο Μανού Γκαρθία ακολούθησε ένα μέρος του προγράμματος και τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσει να ανεβάσει κι άλλο ρυθμούς, ώστε υπό προϋποθέσεις να διεκδικήσει θέση στην αποστολή του αγώνα με τους Αρκάδες.