Η Τατιάνα Μπλάτνικ δεν αποκάλυψε πού θα εγκατασταθεί στη συνέχεια, ούτε αν η αποχώρησή της από το συγκεκριμένο σπίτι σηματοδοτεί και μια οριστική αλλαγή στη σχέση της με την Αθήνα

Μέσα σε μόλις 48 ώρες ολοκλήρωσε τη μετακόμισή της από το σπίτι όπου διέμενε στην Αθήνα η Τατιάνα Μπλάτνικ, αφήνοντας πίσω της ακόμη μία κατοικία, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζωή της βρίσκεται σε διαρκή μετάβαση. Η ίδια αποκάλυψε την εξπρές μετακόμιση μέσα από αναρτήσεις στο Instagram, συνοδεύοντάς τες με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα για το νόημα του σπιτιού, την οικογένεια και τις αλλαγές που καλείται να διαχειριστεί.

Η επιστροφή της στην ελληνική πρωτεύουσα ήταν σύντομη. Όπως εξήγησε, βρέθηκε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα και αξιοποίησε την παραμονή της για να τακτοποιήσει τη μετακόμιση. Κούτες, βαλίτσες και προσωπικά αντικείμενα γέμισαν τον χώρο, ενώ στις φωτογραφίες που δημοσίευσε εμφανίζεται ανάμεσα στα πράγματά της, φορώντας ένα κόκκινο πουλόβερ.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μητέρα της, η οποία τη βοήθησε για ακόμη μία φορά στη διαδικασία, με την Τατιάνα να σχολιάζει με χιούμορ ότι οι δυο τους έχουν πλέον αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στις μετακομίσεις.

«Διαβάζοντας τα λόγια σας, θυμήθηκα ότι το σπίτι δεν αφορά τέσσερις τοίχους, αλλά την αγάπη και τους ανθρώπους που τους γεμίζουν. Σε ευχαριστώ, μαμά, που με βοηθάς πάντα να μετακομίζω, είμαστε επαγγελματίες πλέον. Για μένα, εσύ θα είσαι πάντα το σπίτι μου. Το σπίτι είναι εκεί που βρίσκεται η καρδιά σου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια δεν αποκάλυψε πού θα εγκατασταθεί στη συνέχεια, ούτε αν η αποχώρησή της από το συγκεκριμένο σπίτι σηματοδοτεί και μια οριστική αλλαγή στη σχέση της με την Αθήνα.

Η Αθήνα παραμένει το σπίτι της, παρά τις συνεχείς αλλαγές

Σε δεύτερη ανάρτησή της, η Τατιάνα Μπλάτνικ αναφέρθηκε στην πρόσφατη επιστροφή της στην Αθήνα, περιγράφοντας την πόλη ως έναν τόπο που εξακολουθεί να αισθάνεται δικό της.

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«Την περασμένη εβδομάδα επέστρεψα για λίγο στην Αθήνα. Μια πόλη που πάντα νιώθω σαν το σπίτι μου και μου δίνει πάντα έναν λόγο να συλλογιστώ», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι αλλεπάλληλες μετακομίσεις των τελευταίων μηνών την έχουν κάνει να αναλογιστεί την ανθεκτικότητα, την ψυχική υγεία και τη δύναμη που χρειάζεται κανείς για να συνεχίσει, ακόμη κι όταν δεν γνωρίζει τι ακριβώς τον περιμένει.

«Ίσως τα πιο σημαντικά ταξίδια δεν έχουν να κάνουν με το πόσο μακριά πηγαίνουμε, αλλά με το τι ανακαλύπτουμε για τον εαυτό μας στην πορεία», κατέληξε.

Η αναφορά στην ψυχική υγεία έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς αποτελεί ένα από τα ζητήματα στα οποία έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της δράσης της. Το 2020 ίδρυσε στην Ελλάδα τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Breathe Hellas, με στόχο την ενημέρωση για την ψυχική υγεία, την αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος και την προώθηση της αυτοφροντίδας.

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Επέστρεψε στο Γκστάαντ, τον τόπο των παιδικών της αναμνήσεων

Λίγο μετά τις αναρτήσεις από την Αθήνα, η Τατιάνα μοιράστηκε εικόνες από το Γκστάαντ της Ελβετίας, έναν τόπο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για εκείνη, καθώς συνδέεται με τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια.

Σε μία από τις φωτογραφίες παρουσίασε το εντυπωσιακό τοπίο των ελβετικών Άλπεων κατά τη διάρκεια πρωινής πεζοπορίας, γράφοντας «Morning hike!». Σε άλλη εμφανίστηκε μπροστά στον υπολογιστή της, με ένα μαύρο πλεκτό πουλόβερ που έγραφε «Love», δείχνοντας ότι συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις από την Ελβετία.

Η σχέση της με τη χώρα ξεκινά πολύ πριν από τον γάμο της με τον Νικόλαο. Γεννήθηκε στο Καράκας της Βενεζουέλας, στις 28 Αυγούστου 1980, από Γερμανίδα μητέρα και Σλοβένο πατέρα. Όταν ήταν μικρή, η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Ελβετία, όπου μεγάλωσε και φοίτησε στο διεθνές οικοτροφείο Aiglon College, στις Άλπεις. Αργότερα σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Georgetown των ΗΠΑ, από όπου αποφοίτησε το 2003.

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Το Γκστάαντ συνδέεται, ωστόσο, και με ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της προσωπικής της ζωής. Εκεί γνώρισε τον Νικόλαο το 2003, κατά τη διάρκεια χειμερινών διακοπών. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε σχέση και τελικά σε γάμο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις Σπέτσες στις 25 Αυγούστου 2010.

Οι εμφανίσεις της Μπλάτνικ με τον Μεξικανό επιχειρηματία Ελίας Σακάλ

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον για την προσωπική ζωή της Τατιάνας Μπλάτνικ παραμένει έντονο, μετά τον χωρισμό της από τον Νικόλαο Ντε Γκρες, που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από 14 χρόνια γάμου.

Από τον περασμένο Μάιο, το όνομά της συνδέεται δημοσιογραφικά με εκείνο του Μεξικανού επιχειρηματία Ελίας Σακάλ, με τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους να τροφοδοτούν τα σχετικά δημοσιεύματα.

Οι δυο τους βρέθηκαν στις 21 Μαΐου στο φιλανθρωπικό gala του οργανισμού amfAR στις Κάννες, όπου φωτογραφήθηκαν μαζί μπροστά στους φωτογράφους. Η Τατιάνα επέλεξε ένα φόρεμα σε απαλό ροζ χρώμα, με ενσωματωμένη κάπα και διακριτικά κοσμήματα. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν εντοπιστεί μαζί και στο Cap d’Antibes, στη Γαλλική Ριβιέρα.

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Ο Ελίας Σακάλ δραστηριοποιείται στον κλάδο των ακινήτων και είναι πρόεδρος της μεξικανικής εταιρείας Grupo Gicsa, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη εμπορικών και τουριστικών ακινήτων. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τον ισπανικό Τύπο εξαιτίας της σχέσης του με την ηθοποιό και μοντέλο Mar Flores.

Η ζωή μετά το διαζύγιο και το μέλλον στην Ελλάδα

Ο χωρισμός της Τατιάνας και του Νικόλαου ανακοινώθηκε στις 19 Απριλίου 2024, με τους δύο να γνωστοποιούν ότι αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους έπειτα από 14 χρόνια κοινής ζωής.

Παρά το τέλος του γάμου τους, η Τατιάνα διατήρησε τον τίτλο της πριγκίπισσας της Ελλάδας και της Δανίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Παύλου Ντε Γκρες.

Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τον χωρισμό, αλλά και για την ανάγκη να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά της. Σε συνέντευξή της στο ισπανικό Vanity Fair είχε περιγράψει τη διαδρομή της μέσα από τις διαφορετικές χώρες στις οποίες έζησε: γεννήθηκε στη Βενεζουέλα, μεγάλωσε στην Ελβετία, σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Ελλάδα, όπως είχε πει, την υποδέχθηκε και της έδωσε ρίζες.

Η νέα μετακόμιση από την Αθήνα έρχεται, επομένως, σε μια περίοδο έντονων προσωπικών αλλαγών. Οι αναρτήσεις της αποτυπώνουν μια γυναίκα που αναζητά τον επόμενο σταθμό της, κρατώντας παράλληλα ζωντανή τη σύνδεσή της με την Ελλάδα και τους ανθρώπους της.

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι αν η Τατιάνα θα διατηρήσει κάποια κατοικία στην Αθήνα ή αν σχεδιάζει να εγκατασταθεί μόνιμα στο εξωτερικό. Προς το παρόν, η ίδια δεν έχει δώσει διευκρινίσεις, επιλέγοντας να μιλήσει περισσότερο για τις αλλαγές στη ζωή της και λιγότερο για τα επόμενα πρακτικά της βήματα.