Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι η χώρα του χρειάζεται επιπλέον 40 μαχητικά F-16

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετείχε μέσω βιντεοδιάσκεψης στην 37η διάσκεψη της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, γνωστή και ως Διάσκεψη του Ράμσταϊν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι σύμμαχοι του Κιέβου συζήτησαν τη στρατιωτική βοήθεια που απαιτείται για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι η χώρα του χρειάζεται επιπλέον 40 μαχητικά F-16, τα οποία οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθετικών drones.

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Ukraine δήλωσε ότι: «Είμαι ευγνώμων σε κάθε χώρα που συμμετέχει στη συμμαχία των αεροπορικών δυνάμεών μας. Έχουν ήδη γίνει πολλά. Είμαι ειλικρινά ευγνώμων αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα».

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε μια «πολύ πρακτική πρόταση», επισημαίνοντας την ανάγκη για πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot και IRIS-T από τα υπάρχοντα αποθέματα των συμμάχων. Σε αντάλλαγμα, η Ουκρανία προτείνει να παραδώσει τους νέους πυραύλους που έχει ήδη παραγγείλει, μόλις αυτοί παραχθούν.

Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε επίσης έκκληση προς τις ΗΠΑ να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις στρατιωτικού υλικού.