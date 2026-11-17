Ο αριστερός μπακ αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο στο ογδοηκοστό δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες

Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού της Νιγηρίας με την Τανζανία (0-0) και έγινε αλλαγή λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης.



Πρόβλημα προέκυψε με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Νιγηρίας με την Τανζανία (0-0), για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027 και έγινε αναγκαστική αλλαγή λίγο πριν το φινάλε.

Ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού ξεκίνησε βασικός στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Τανζανία, αλλά κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου ένιωσε ενοχλήσεις και στο 82’ έγινε αναγκαστική αλλαγή, αφήνοντας τη θέση του στον Όλα Άινα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

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Σύμφωνα με τους Νιγηριανούς, ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο κουτσαίνοντας, χωρίς όμως να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον τραυματισμό του.

Όπως είναι απόλυτα λογικό, ο τραυματισμός του έχει προκαλέσει ανησυχία και στον Ολυμπιακό και στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, καθώς μετά την διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων ακολουθούν πολλά και σημαντικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το εκτός έδρας παιχνίδι με την Τανζανία ήταν το τελευταίο που έδωσε η Νιγηρία σε αυτή τη διακοπή, με τον Μπρούνο τις επόμενες ώρες να παίρνει τον δρόμο για την επιστροφή στην Αθήνα.