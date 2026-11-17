Μετά την ήττα στο Ιβανώφειο η Ελλάδα υποχώρησε στο 1-2 στον όμιλο L για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027, έχοντας συνολικά 20/59 σουτ και 18 λάθη στο παιχνίδι

Η Εθνική ξεκίνησε με μεγάλο σερί απέναντι στην Ολλανδία, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει την θετική της εικόνα και «έπεσε» στο Ιβανώφειο (58-68).



Η Εθνική Γυναικών δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το εντυπωσιακό ξεκίνημά της απέναντι στην Ολλανδία, γνωρίζοντας την ήττα με 68-58 στο Ιβανώφειο για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027. Έτσι, η Ελλάδα υποχώρησε στο 1-2 στον όμιλο L, κάνοντας ένα πολύ κακό αποτέλεσμα στη μάχη για την πρόκριση.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου μπήκε με εξαιρετικό τρόπο στο παιχνίδι, καθώς προηγήθηκε με 16-0, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η Ολλανδία αντέδρασε, σταδιακά επέστρεψε στη διεκδίκηση της αναμέτρησης και κατάφερε να πάρει τον έλεγχο, φτάνοντας τελικά σε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη.

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Η Άρτεμις Σπανού ήταν η κορυφαία της ελληνικής ομάδας με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ η Μαριέλλα Φασούλα πρόσθεσε 13 πόντους και 11 ριμπάουντ. Από την πλευρά των νικητριών, η Κόρτνεϊ Τρέφερς είχε 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, με την Τζάνις Μπούστρα να ακολουθεί με 12 πόντους.

Η Ελλάδα είχε 20/59 σουτ εντός πεδιάς και 18 λάθη, στοιχεία που αποτυπώνουν τις δυσκολίες της στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Το ματς

Η Εθνική Γυναικών ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο την αναμέτρηση, παίρνοντας προβάδισμα 16-0 μέσα σε μόλις 4’15’’. Οι Σπανού, Φασούλα και Παυλοπούλου έδωσαν τον τόνο στην επίθεση, με την Ολλανδία να βρίσκει για πρώτη φορά στόχο στο 4’30’’ με την Τρέφερς (16-3). Η ελληνική ομάδα συνέχισε να έχει τον έλεγχο και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +16 (26-10), έπειτα από καλάθι της Χριστινάκη στα 20’’ πριν από τη λήξη.

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Στη δεύτερη περίοδο, ωστόσο, το σκηνικό άρχισε να αλλάζει. Η Καρλάφτη (29-14, 11’30’’) και η Σταμολάμπρου (34-20, 13’27’’) διατήρησαν προσωρινά την ελληνική υπεροχή, όμως η συνέχεια ανήκε στις φιλοξενούμενες. Η Ολλανδία άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά και κατάφερε να πλησιάσει στον πόντο, με την Κρούιστουμ να διαμορφώνει το 37-36 με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Με την επιστροφή στο παρκέ, οι Ολλανδές ισοφάρισαν σε 38-38 στο 21’15’’ και λίγο αργότερα πέρασαν μπροστά με την Τρέφερς. Μάλιστα, στο 24ο λεπτό είχαν αποκτήσει προβάδισμα έξι πόντων (38-44). Η Σπανού προσπάθησε να κρατήσει την Ελλάδα κοντά στο σκορ, μειώνοντας σε 46-48 στο 28’25’’, όμως η αντίδραση δεν είχε ανάλογη συνέχεια.

Η Ολλανδία ανέβασε τη διαφορά στους δέκα πόντους (46-56) στο 31’40’’ και έφτασε μέχρι το +16 (50-66) στο 36’45’’. Η Σπανού σημείωσε πέντε διαδοχικούς πόντους για το 56-66 στο 39’25’’, ενώ η Φασούλα με δύο εύστοχες βολές μείωσε σε 58-66 στα 17’’ πριν από το τέλος. Η τελευταία λέξη, πάντως, ανήκε στις φιλοξενούμενες, οι οποίες διαμόρφωσαν το τελικό 58-68 και έφυγαν με τη νίκη από τη Θεσσαλονίκη.

Διαιτητές: Ντραγκόγεβιτς (Μαυροβούνιο)-Ζάνεβ (Βουλγαρία)-Σόλζοβα (Τσεχία)

Δεκάλεπτα: 26-11, 37-36, 46-51, 58-68

Ελλάδα (Καλτσίδου): Κριμίλη, Σταμολάμπρου 3 (1), Παυλοπούλου 8 (2), Λούκα, Σπανού 22 (2), Χριστινάκη 5 (1), Κολλάτου, Παρκς 3 (1), Φασούλα 13 (11ρ.), Καρλάφτη 4

Το πανόραμα

1η αγωνιστική (11/11)

2η αγωνιστική (14/11)

Ολλανδία- Σερβία 82- 89

82- Ελλάδα-Σλοβακία 98-70

3η αγωνιστική (17/11)

Ελλάδα- Ολλανδία 58- 68

58- Σλοβακία-Σερβία 19:00

Η κατάταξη

1. Ολλανδία 5 (2-1)

2. Σερβία 4 (2-0)

3. Ελλάδα 4 (1-2)

4. Σλοβακία 2 (0-2)