Μετά το αποτέλεσμα της δωδέκατης αγωνιστικής οι πρωταθλητές Ευρώπης ανέβηκαν στο 9-3 ενώ οι Ισραηλινοί έπεσαν στο 3-9 στη βαθμολογία της Euroleague

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά τον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη 12η αγωνιστική



Ψυχή πρωταθλητών Ευρώπης στην Κύπρο! Ο μαχητής Ολυμπιακός πήρε απίθανη νίκη κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκορ 97-95 στην παράταση, σε ένα απίστευτο θρίλερ το οποίο διεξήχθη στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Πλέον, μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι πρωταθλητές Ευρώπης ανέβηκαν στο 9-3, ενώ οι Ισραηλινοί έπεσαν στο 3-9. Ακολουθεί την Παρασκευή (20/11, 21:15) το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena για τους Πειραιώτες, οι οποίοι θέλουν να κλείσουν τη «διαβολοβδομάδα» έχοντας μία νίκη τουλάχιστον.

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Στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 12ης αγωνιστικής, η Ντουμπάι επικράτησε με 80-75 της Αναντολού Εφές.

Το πανόραμα της 12ης αγωνιστικής

Ντουμπάι – Αναντολού Εφές 80-75

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 95-97 (παρ.)

Ζάλγκιρις – Μπάγερν Μονάχου (17/11, 20:00)

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν (17/11, 20:00)

Μπαρτσελόνα – Παρί (17/11, 21:30)

Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας (17/11, 21:30)

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/11, 21:30)

Παρτίζαν – Βαλένθια (17/11, 21:45)

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός (17/11, 22:00)

Μπεσίκτας – Ρεάλ Μαδρίτης (18/11, 19:00)

Η βαθμολογία



