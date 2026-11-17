Ένα ακόμη κεφάλαιο της «ζωντανής» ιστορίας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έκλεισε οριστικά με τον θάνατο του Φρίμαν Τζόνσον, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 106 ετών στο σπίτι του στη Μασαχουσέτη. Ο Τζόνσον αναγνωριζόταν ως ο γηραιότερος εν ζωή επιζών της ιστορικής και αιφνιδιαστικής επίθεσης του Αυτοκρατορικού Ναυτικού Στόλου της Ιαπωνίας στη ναυτική βάση του Περλ Χάρμπορ, στις 7 Δεκεμβρίου 1941.

Εκείνο το μοιραίο πρωινό της Κυριακής, σε ηλικία μόλις 21 ετών, υπηρετούσε ως ναύτης κάτω από το κατάστρωμα, στους λέβητες του ελαφρού καταδρομικού USS St. Louis. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του, μέσα στη φρενίτιδα της επίθεσης δεν μπορούσε να δει τίποτα, παρά μόνο να εκτελεί τις εντολές του, κρατώντας μια ψύχραιμη και μετριόφρων στάση απέναντι στα ιστορικά γεγονότα: «Δεν ήμουν γενναίος· απλώς βρισκόμουν εκεί. Έκανα τη δουλειά μου». Το πλοίο του υπήρξε από τα τυχερά της ημέρας, καθώς κατάφερε να διαφύγει στον Ειρηνικό Ωκεανό χωρίς να υποστεί ζημιές.

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Η πορεία του στον πόλεμο υπήρξε πολυτάραχη. Ο Τζόνσον υπήρξε μέλος του πληρώματος του θωρηκτού USS Iowa, συμμετέχοντας μάλιστα στην ιστορική αποστολή του 1943 για τη μεταφορά του προέδρου Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ στη Διάσκεψη της Τεχεράνης, ενώ βρισκόταν παρών και στον κόλπο του Τόκιο κατά την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας το 1945.

Μετά τη λήξη του πολέμου και την αποστράτευσή του, αφοσιώθηκε σε μια ήσυχη, καθημερινή ζωή. Παντρεύτηκε, δημιούργησε οικογένεια με τρεις κόρες, προσέφερε ως ανάδοχος γονέας και εργάστηκε ακούραστα μέχρι τα 90 του χρόνια. Μετά την απώλειά του, οι εναπομείναντες επιζώντες της επίθεσης που άλλαξε την πορεία του 20ού αιώνα μετριούνται πλέον στα δάχτυλα του ενός χεριού, αφήνοντας πίσω τους μια βαριά παρακαταθήκη μνήμης.