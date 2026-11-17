Σύμφωνα με το BBC, υπηρετούσε στη στρατιωτική βάση Imjin Barracks, στο Innsworth του Gloucestershire, όπου βρίσκεται η έδρα του Συμμαχικού Σώματος Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ

Αμερικανός αξιωματικός του στρατού, ο οποίος συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την υποψία κατασκοπείας υπέρ της Ρωσίας, τέθηκε υπό κράτηση από τις αμερικανικές στρατιωτικές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής αντιτρομοκρατικής αστυνομίας.

Ο 41χρονος ανώτερος αξιωματικός συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα σε περιοχή κοντά στο Γκλόστερ, έπειτα από επιχείρηση της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

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Σύμφωνα με το BBC, υπηρετούσε στη στρατιωτική βάση Imjin Barracks, στο Innsworth του Gloucestershire, όπου βρίσκεται η έδρα του Συμμαχικού Σώματος Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (ARRC).

American soldier arrested in UK on suspicion of spying for Russia taken into custody by US military https://t.co/lq6NwWbYZE — BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 17, 2026

Από την πλευρά της, η Counter Terrorism Policing ανακοίνωσε ότι ο αξιωματικός παραδόθηκε στη συνέχεια στις αμερικανικές στρατιωτικές αρχές και τέθηκε υπό την κράτησή τους, στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανή κατασκοπευτική δραστηριότητα και ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Αρχικά, η βρετανική αστυνομία είχε γνωστοποιήσει ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε βάσει των άρθρων 1 και 3 του νόμου National Security Act 2023. Οι συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την απόκτηση ή αποκάλυψη προστατευμένων πληροφοριών και την παροχή συνδρομής σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

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Ο βοηθός επίτροπος Λόρενς Τέιλορ, επικεφαλής της Counter-Terrorism Policing, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Στη συνέχεια, ελήφθη η απόφαση να παραδοθεί η έρευνα στους Αμερικανούς εταίρους μας για να προχωρήσουν αυτοί».

Παράλληλα, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλανακοίνωσε ότι ένας αξιωματικός του αμερικανικού στρατού τέθηκε υπό κράτηση, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση κατασκοπείας, η οποία διεξήχθη σε στενή συνεργασία της υπηρεσίας με τον αμερικανικό στρατό και διάφορους συνεργάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Κας Πάτελ δήλωσε ότι: «Μαζί εργαστήκαμε για να εντοπίσουμε μια πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια και να αναλάβουμε άμεση δράση».

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Αυτό το FBI έχει μηδενική ανοχή για όποιον προδίδει τον όρκο του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή θέτει σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια».