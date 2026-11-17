Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 7.000 δολαρίων, σύμφωνα με τους ερευνητές που εντόπισαν τον κακόβουλο κώδικα στην πλατφόρμα Optimizely

Μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση επηρέασε ιστοσελίδες ορισμένων από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως, με τους χάκερ να επιχειρούν να υποκλέψουν στοιχεία πιστωτικών καρτών, να αποσπάσουν κρυπτονομίσματα και να εκμεταλλευτούν ευπάθειες σε iPhone και iPad. Σύμφωνα με ερευνητές κυβερνοασφάλειας, κακόβουλος κώδικας εντοπίστηκε σε εργαλεία ιστοσελίδων που χρησιμοποιούνται από 178 οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το CNN, το BBC, η Zoom, η HSBC και η IKEA.

Η επίθεση, που εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, είχε ως στόχο την πλατφόρμα Optimizely, μια υπηρεσία που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις και οργανισμοί για να δοκιμάζουν διαφορετικές εκδόσεις ιστοσελίδων, σχεδιαστικές αλλαγές και νέες λειτουργίες.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι κυβερνοεγκληματίες κατάφεραν να εκμεταλλευτούν ευπάθεια της πλατφόρμας, εισάγοντας κακόβουλο κώδικα σε ιστοσελίδες μέσω ενός εργαλείου που θεωρούνταν αξιόπιστο.

Με αυτόν τον τρόπο, το κακόβουλο λογισμικό μπορούσε να φορτώνεται μαζί με τον νόμιμο κώδικα των ιστοσελίδων, καθιστώντας τον εντοπισμό του δυσκολότερο.

CNN, BBC, Zoom και HSBC μεταξύ των οργανισμών που επηρεάστηκαν

Σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Report URI, οι ερευνητές εξέτασαν συνολικά 1.611 αρχεία κώδικα της Optimizely και εντόπισαν 188 μολυσμένα αρχεία που σχετίζονταν με 178 οργανισμούς.

Μεταξύ των οργανισμών που αναφέρονται στην έρευνα και φέρνει στο φως δημοσίευμα της daily mail περιλαμβάνονται:

CNN

BBC

Zoom

HSBC

Equifax

Salesforce

Peacock

IKEA

Fox News

NPR

ASPCA

Invisalign

Η ιστοσελίδα BleepingComputer ανέφερε ότι εξέτασε ανεξάρτητα αντίγραφα του κακόβουλου κώδικα και αποτελέσματα σαρώσεων ιστοσελίδων, επιβεβαιώνοντας ότι αρκετοί από τους συγκεκριμένους ιστότοπους φόρτωναν ή επιχειρούσαν να φορτώσουν το λογισμικό των επιτιθέμενων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ωστόσο, η παρουσία κακόβουλου κώδικα σε μια ιστοσελίδα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι παραβιάστηκαν τα συστήματα του οργανισμού ή ότι υποκλάπηκαν δεδομένα όλων των επισκεπτών της.

Πώς οι χάκερ μπορούσαν να κλέψουν χρήματα και στοιχεία καρτών

Η ιδιαιτερότητα της κυβερνοεπίθεσης είναι ότι οι δράστες δεν χρειάστηκε να παραβιάσουν ξεχωριστά τα πληροφοριακά συστήματα κάθε εταιρείας.

Αντίθετα, εκμεταλλεύτηκαν μια κοινή υπηρεσία τρίτου παρόχου, την οποία χρησιμοποιούσαν οι συγκεκριμένοι οργανισμοί.

Πρόκειται για επίθεση στην αλυσίδα εφοδιασμού λογισμικού (software supply chain attack), κατά την οποία η παραβίαση ενός προμηθευτή μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα πολλούς πελάτες του.

Οι επισκέπτες μπορούσαν να εκτεθούν στον κακόβουλο κώδικα απλώς ανοίγοντας μια επηρεασμένη ιστοσελίδα, χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσουν κάποια εφαρμογή ή να πατήσουν σύνδεσμο σε ύποπτο email.

Διαφήμιση

Σημειώνεται ότι το κακόβουλο λογισμικό είχε σχεδιαστεί για διαφορετικές μορφές επίθεσης:

Υποκλοπή κρυπτονομισμάτων: Όταν ένας χρήστης πραγματοποιούσε μεταφορά κρυπτονομισμάτων, το λογισμικό μπορούσε να αντικαταστήσει τη διεύθυνση του ψηφιακού πορτοφολιού του παραλήπτη με μια διεύθυνση που ανήκε στους χάκερ. Εάν ο χρήστης επικολλούσε την αλλοιωμένη διεύθυνση και ολοκλήρωνε τη συναλλαγή, τα χρήματα κατέληγαν στους κυβερνοεγκληματίες.

Υποκλοπή στοιχείων πιστωτικών καρτών: Ένα άλλο τμήμα του κακόβουλου κώδικα παρακολουθούσε την καταχώριση αριθμών καρτών, ημερομηνιών λήξης και κωδικών ασφαλείας σε επηρεασμένες ιστοσελίδες. Οι ερευνητές διευκρίνισαν ότι φόρμες πληρωμών που λειτουργούσαν ανεξάρτητα από την ιστοσελίδα, μέσω υπηρεσιών όπως η Stripe και η Adyen, δεν επηρεάζονταν από τον συγκεκριμένο μηχανισμό υποκλοπής καρτών.

Διαφήμιση

Συλλογή δεδομένων περιήγησης: Το λογισμικό μπορούσε επίσης να συλλέγει στιγμιότυπα οθόνης και ορισμένα cookies, δηλαδή μικρά αρχεία που χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες για την αναγνώριση των επισκεπτών και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητά τους.

Στο στόχαστρο και χρήστες iPhone και iPad

Η επίθεση περιλάμβανε επίσης μηχανισμό που επιχειρούσε να φορτώσει πρόσθετα εργαλεία παραβίασης σε συσκευές iPhone και iPad. Τα εργαλεία αυτά στόχευαν γνωστές αδυναμίες ασφαλείας παλαιότερων εκδόσεων λογισμικού.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έκθεση στον κακόβουλο κώδικα δεν συνεπάγεται αυτόματα επιτυχημένη παραβίαση της συσκευής. Για να επιτευχθεί η εκμετάλλευση μιας ευπάθειας, θα έπρεπε να συντρέχουν συγκεκριμένες τεχνικές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η χρήση ευάλωτης έκδοσης λογισμικού.

Πάνω από 7.000 δολάρια σε πορτοφόλια των χάκερ

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, οι ερευνητές εντόπισαν μεταφορές κρυπτονομισμάτων συνολικής αξίας άνω των 7.000 δολαρίων σε ψηφιακά πορτοφόλια που ελέγχονταν από τους επιτιθέμενους.

Διαφήμιση

Ωστόσο, παραμένει άγνωστος ο αριθμός των χρηστών των οποίων τα στοιχεία πιστωτικών καρτών ενδέχεται να υποκλάπηκαν. Δεν έχει επίσης αποσαφηνιστεί εάν και πόσες συσκευές iPhone ή iPad παραβιάστηκαν επιτυχώς.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι επισκέφθηκαν τις ιστοσελίδες στις 16 Νοεμβρίου

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους χρήστες που πραγματοποίησαν συναλλαγές μέσω των ιστοσελίδων που επηρεάστηκαν.

Ειδικότερα:

Όσοι καταχώρισαν στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας καλούνται να ελέγξουν τις κινήσεις των λογαριασμών τους για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις.

Όσοι πραγματοποίησαν πληρωμές με κρυπτονομίσματα θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι τα χρήματα μεταφέρθηκαν στη σωστή διεύθυνση ψηφιακού πορτοφολιού.

Οι χρήστες iPhone και iPad που επισκέφθηκαν επηρεασμένες ιστοσελίδες καλούνται να εγκαταστήσουν τις τελευταίες διαθέσιμες ενημερώσεις ασφαλείας.

Η απλή επίσκεψη σε μια από τις ιστοσελίδες που αναφέρονται στην έρευνα δεν αποτελεί απόδειξη υποκλοπής προσωπικών δεδομένων.

Optimizely: Διορθώθηκε η ευπάθεια και αφαιρέθηκε ο κακόβουλος κώδικας

Η Optimizely επιβεβαίωσε την κυβερνοεπίθεση, ανακοινώνοντας ότι έχει διορθώσει την ευπάθεια που εκμεταλλεύτηκαν οι δράστες και έχει αφαιρέσει τον κακόβουλο κώδικα. Σύμφωνα με τη Report URI, όλα τα μολυσμένα αρχεία της Optimizely που παρακολουθούσε είχαν καθαριστεί έως το βράδυ της Δευτέρας.

Παράλληλα, αρκετές διαδικτυακές διευθύνσεις που χρησιμοποιούνταν για τη διανομή του κακόβουλου λογισμικού ή τη συλλογή υποκλαπέντων δεδομένων τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Η επίθεση έρχεται έπειτα από σειρά τεχνικών προβλημάτων και διακοπών λειτουργίας σε σημαντικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων προβλήματα σε υπηρεσίες της Microsoft και στις αερομεταφορές των ΗΠΑ.