Με τη νίκη αυτή οι Πειραιώτες διατηρούνται στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague έχοντας ρεκόρ 9-3, ενώ η Μακάμπι με 3-9 βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις

Ο μυθικός Βεζένκοφ έστειλε το ματς στην παράταση με buzzer beater από το κέντρο και ο Τζόσεφ εκτέλεσε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τρίποντο σε «νεκρό χρόνο» για μια θρυλική ανατροπή στην Κύπρο με σκορ 97-95!



Ο Ολυμπιακός με buzzer beater τρίποντο του Τζόζεφ κέρδισε στην Κύπρο τη Μακάμπι με 97-95 σε ένα «τρελό» παιχνίδι, όπου υπήρξαν τρομερές ανατροπές!

Πλέον οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 9-3 και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague, ενώ η Μακάμπι με 3-9 βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις.

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Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ με 37 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο και ο Τζόζεφ με 14 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο Φουρνιέ είχε 16 πόντους, 4 ασίστ αλλά και 7 (!) λάθη.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε με τους Τζόσεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Ντάντσον στην αρχική του πεντάδα, μπήκε πάρα πολύ δυναμικά και συγκεντρωμένα στο παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ. Κυριαρχώντας ψηλά στους «αιθέρες» και βγάζοντας καλές άμυνες, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν γρήγορα-γρήγορα με 10-2 στο τρίλεπτο, χάρη στα τρίποντα των Γουόρντ, Φουρνιέ και τα δίποντα του Βεζένκοφ. Με την μπάλα να κυκλοφορεί εξαιρετικά και τους Πειραιώτες να σουτάρουν καλά πίσω από τα 6,75μ. (4/5τρ.), την στιγμή όπου η Μακάμπι είχε πέντε λάθη, οι Πειραιώτες έστειλαν τη διαφορά στο +13 και το 22-9 στο 6ο λεπτό!

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Σε εκείνο το χρονικό σημείο, οι Ισραηλινοί βρήκαν ρυθμό επιθετικά και με ένα σερί 7-0 μείωσαν στο 22-16, κρατώντας τον Ολυμπιακό χωρίς σκορ για 2,5 λεπτά. Κάπου εκεί, βγήκε μπροστά ο Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο σταρ να πετυχαίνει δύο μεγάλα τρίποντα στο τελευταίο λεπτό, εκ των οποίων το ένα μάλιστα με step back buzzer beater, διαμορφώνοντας το 28-18 της πρώτης περιόδου! Τόσο ο έμπειρος γκαρντ, όσο και ο Βεζένκοφ είχαν από 9 πόντους στο δεκάλεπτο.

Η κυριαρχία των πρωταθλητών Ευρώπης συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου ο Σάσα Βεζένκοφ βρέθηκε στη… ζώνη του λυκόφωτος με τον περσινό MVP να σκοράρει 7 πόντους σε διάστημα τεσσάρων λεπτών και τον Τζόουνς να πετυχαίνει ένα απίθανο κάρφωμα σε δικό του coast to coast, εκτοξεύοντας τη διαφορά για πρώτη φορά στο +14 και το 37-23 στο 14ο λεπτό.

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Η έξοδος του Βούλγαρου σούπερ σταρ για πρώτη φορά από το παρκέ για να πάρει ανάσες, «βραχυκύκλωσε» επιθετικά τον Ολυμπιακό. Συνθήκη την οποία εκμεταλλεύτηκαν έως έναν βαθμό οι τυπικά γηπεδούχοι, που με μπροστάρηδες τους Μαντάρ και Μπέικοτ, έτρεξαν ένα επιμέρους σερί 9-2 και μείωσαν στους 7 για το 39-32 στο 17ο λεπτό. Με την είσοδο των Φουρνιέ και Τζόσεφ στο παρκέ, η πεντάδα των «ερυθρόλευκων» απέκτησε «πνοή», την ώρα όπου ο Νετζήπογλου με το πάθος και την ενέργειά του, έδινε πολύτιμες βοήθειες σε άμυνα και επίθεση, πετυχαίνοντας μάλιστα και ένα δύσκολο γκολ-φάουλ για το 47-34 στο 19′. Μάλιστα, λίγο μετά, ο Εντζάι με φόλοου έγραψε για πρώτη φορά το +15 (34-49), με τον Κόλσον να διαμορφώνει το 49-36 του ημιχρόνου από την γραμμή των βολών.

Αρκετά διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει κάπως νωθρά και άστοχα στο τρίτο δεκάλεπτο, δίχως την καλή κυκλοφορία που είχε στο πρώτο μέρος, μένοντας στους μόλις δύο πόντους στα τέσσερα πρώτα λεπτά, με τη Μακάμπι να μειώνει στους 8 και το 43-41. Ένα όμορφο ντράιβ του Γουόρντ που ξεκίνησε από δικό του κλέψιμο, αλλά και ένα ελεύθερο τρίποντο του Τζόσεφ, έδωσαν επιθετική «πνοή» στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (47-56) ένα λεπτό μετά, σε ένα διάστημα όπου οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ ήταν «παροπλισμένοι» από την άμυνα των Ισραηλινών.

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Το δεύτερο μισό της τρίτης περιόδου ήταν εξίσου κακό με το πρώτο, καθώς, ο Ολυμπιακός υπέπεσε σε πολλά, φθηνά και μαζεμένα λάθη στο εμπρός μέρος του παρκέ. Ουσιαστικά, σε αυτό το διάστημα πέτυχε μόνο πέντε πόντους με το τρίποντο του Φουρνιέ και το δίποντο του Τζόουνς, με τους γηπεδούχους, πάντως, να μένουν και εκείνοι χαμηλά – απόρροια της καλής άμυνας – με αποτέλεσμα να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 54-61.

Μια διαφορά που εξανεμίστηκε εν… ριπή οφθαλμού στο ξεκίνημα της τέταρτης και τελευταίας περιόδου, με τον Ολυμπιακό να… μην μπαίνει ποτέ στο παρκέ. Η Μακάμπι ένιωσε άνετα, έβγαλε ενέργεια και με τους Κλαρκ και Γουάλας έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 13-0 σε 2:15 λεπτά, γυρίζοντας τούμπα το ματς για το 67-61! Το τάιμ άουτ του Μπαρτζώκα «αφύπνισε» τους παίκτες του, με τον ΜακΙντάιρ να απαντά στη Μακάμπι με δύο διαδοχικά τρίποντα, και τον Βεζένκοφ να ισοφαρίζει στο 69-69 στο 34ο λεπτό

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Και ενώ όλα έδειχναν πως ο Ολυμπιακός πήρε το μομέντουμ, στην πράξη τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τα διαδοχικά λάθη του Φουρνιέ, τα… εκνευριστικά πολλά επιθετικά ριμπάουντ της Μακάμπι και οι πόντοι στις δεύτερες ευκαιρίες, έφεραν τους γηπεδούχους στο +7 και το 76-69 στο 36′. Ο Βεζένκοφ με γκολ-φάουλ ένα λεπτό μετά, έδωσε μια «σπίθα» στους Πειραιώτες (76-72). Μάλιστα, ο Τζόσεφ με ντράιβ και ο Βούλγαρος φόργουορντ με ένα μεγάλο τρίποντο μείωσε στον (78-77) στα 38 τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Κλαρκ να γράφει το 80-77 στα 27”. Στην επόμενη φάση, ο Φουρνιέ αστόχησε σε δύσκολο σουτ, με τους Χορντ και Χολ να κάνουν από την γραμμή των βολών το 82-79. Ο Μάνταρ τα έκανε… μούσκεμα στο φινάλε, κάνοντας έρμπολ και ενώ έμενε 1,2” για το φινάλε. Χρόνος αρκετός για τον Βεζένκοφ, ο οποίος πήρε την μπάλα και με σουτ από το κέντρο και πάνω σε δύο αμυντικούς ευστόχησε σε «νεκρό χρόνο» σε ένα μυθικό buzzer beater τρίποντο, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση με το σκορ στο 82-82!

Η παράταση εξελίχθηκε σε ένα απίθανο θρίλερ, με καμία ομάδα να μην παραδίνει τα «όπλα» και να παλεύει μέχρι εσχάτων!



Τα δεκάλεπτα: 18-28, 36-49, 54-61, 82-82, 95-97 παρ.