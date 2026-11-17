Το πλοίο «Άρτεμις» θα παραμείνει στο λιμάνι της Σύρου και, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα αναχωρήσει για την εκτέλεση του εγκεκριμένου δρομολογίου του

Ακυρώνεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών το προγραμματισμένο δρομολόγιο του πλοίου «Άρτεμις» της Hellenic Seaways για την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Σύρο στις 07:00 το πρωί, με προορισμούς την Πάρο, τη Σίκινο, τη Φολέγανδρο και τη Θήρα, ενώ στη συνέχεια θα επέστρεφε μέσω Πάρου στη Σύρο.

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Ωστόσο, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, το συγκεκριμένο δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί.

Τι ισχύει για τους επιβάτες του «Άρτεμις»

Οι επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήρια θα πρέπει να προχωρήσουν σε αλλαγή τους, επικοινωνώντας με το πρακτορείο από το οποίο πραγματοποίησαν την κράτησή τους.

Όσοι έχουν αγοράσει τα εισιτήριά τους μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Hellenic Seaways, της ιστοσελίδας της εταιρείας ή της εφαρμογής Seamore, μπορούν να επικοινωνούν στο 210 8919800.

Το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι της Σύρου και, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα αναχωρήσει για την εκτέλεση του εγκεκριμένου δρομολογίου του.