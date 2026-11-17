Περισσότερα από 7.700 κρούσματα και 13 θάνατοι έχουν καταγραφεί από τις αρχές του 2025, ενώ ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την απώλεια του καθεστώτος «ελεύθερη ιλαράς»

Η εξέλιξη ρίχνει τους θλιβερούς τίτλους τέλους σε ένα ιστορικό επίτευγμα: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν επίσημα το καθεστώς της χώρας που είναι «ελεύθερη ιλαράς», καθώς η έξαρση της νόσου έχει οδηγήσει σε περισσότερα από 7.700 κρούσματα και 13 θανάτους από τις αρχές του 2025.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε την Τρίτη ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO) και δεν πρόκειται για κεραυνό εν αιθρία, αφού τα ποσοστά εμβολιασμού των παιδιών προσχολικής ηλικίας έχουν πέσει κατακόρυφα.

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Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται ο αντιεμβολιαστής υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, υπό την ηγεσία του οποίου οι αξιωματούχοι υγείας σε πολιτείες όπως η Γιούτα σταμάτησαν να προωθούν την ανοσοποίηση, επιτρέποντας έτσι την ανεξέλεγκτη εξάπλωση του ιού.

Η αρχή του κακού εντοπίζεται στη Γιούτα, μια παραδοσιακά συντηρητική πολιτεία, όπου ο ιός βρήκε πρόσφορο έδαφος ανάμεσα σε ανεμβολίαστα παιδιά.

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2025 σε μια απομονωμένη θρησκευτική κοινότητα που απορρίπτει συστηματικά τα εμβόλια. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, η ιλαρά είχε εξαπλωθεί σε εκατοντάδες χιλιόμετρα απόσταση, μολύνοντας μαθητές σε σχολικούς χορούς, αθλητικούς αγώνες, εκκλησιαστικές κινηματογραφικές βραδιές, πολυσύχναστα πολυκαταστήματα και παιδικούς σταθμούς.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν οι αμερικανικές κυβερνήσεις κινητοποιούσαν άμεσα τους ειδικούς για να περιορίσουν τις εστίες μέσα σε λίγες εβδομάδες, η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Υγείας αντιμετώπισε την κατάσταση με πρωτοφανή αδράνεια.

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Πολιτική σιωπής

Έχοντας τη στήριξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ συνεχίζει να καλεί τους Αμερικανούς να αντιμετωπίζουν με καχυποψία τα εμβόλια, αμφισβητώντας επιστημονικά δεδομένα δεκαετιών.

Ο ίδιος υποστηρίζει ανοιχτά ότι τα παιδιά αποκτούν ισχυρότερη ανοσία μέσω της φυσικής νόσησης, δηλαδή αν αρρωστήσουν. Η ρητορική αυτή έχει επηρεάσει βαθύτατα την πολιτική ηγεσία σε τοπικό επίπεδο, με τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 εκλιπαρούσε τους πολίτες να εμβολιαστούν, να τηρεί πλέον σιγή ιχθύος. Μάλιστα, η διοίκησή του απέρριψε σχέδιο για την παροχή επείγουσας ομοσπονδιακής βοήθειας από ειδικούς λοιμωξιολόγους του CDC, επιλέγοντας να αποφύγει την έκδοση οδηγιών δημόσιας υγείας για να μην προκαλέσει τις αντιδράσεις των αντιεμβολιαστών.

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REUTERS/Shannon Stapleton//File Photo

Όταν ο πρόεδρος Τραμπ ρωτήθηκε σε συνέντευξή του αν συνιστά στους Αμερικανούς να εμβολιαστούν κατά της ιλαράς, απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη θέση, μεταθέτοντας την ευθύνη: «Οι κυβερνήτες παίρνουν τις αποφάσεις. Αν το συνιστώ; Ναι, το συνιστώ. Αν το καθιστώ υποχρεωτικό; Όχι».

Πώς κατάρρευσαν τα εμβολιαστικά προγράμματα

Τα στοιχεία που φέρνει στο φως η ανάλυση του πρακτορείου Reuters είναι αποκαλυπτικά. Στη Γιούτα, το ποσοστό εμβολιασμού των νηπίων για τα επτά βασικά εμβόλια μειώθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2025, πέφτοντας στο 69,6% στη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2019.

Την ίδια στιγμή, οι περικοπές ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στα κονδύλια δημόσιας υγείας ανάγκασαν δεκάδες τοπικές υπηρεσίες να απολύσουν νοσηλευτές και επιδημιολόγους, τους ανθρώπους δηλαδή που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά των επιδημιών.

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Η Αν Σούτσατ, πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια του CDC, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: «Είναι σοκαριστικό. Τα χειρότερα είναι πιθανότατα μπροστά μας και θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά στη δημόσια υγεία».

Η επιστήμη υπό υπονόμευση

Η στάση του Κένεντι απέναντι στην κρισιμότητα της κατάστασης προκαλεί την οργή της ιατρικής κοινότητας. Ο υπουργός Υγείας έχει φτάσει στο σημείο να αμφισβητεί δημόσια τους θανάτους από ιλαρά που ανακοινώνουν οι ίδιες οι πολιτείες, υποστηρίζοντας χωρίς αποδείξεις ότι οφείλονται σε ιατρικά σφάλματα ή άλλες αιτίες, ενώ κατηγόρησε τις αρχές της Πενσυλβάνια ότι «κατασκεύασαν» θανάτους για πολιτικούς λόγους.

REUTERS/Sebastian Rocandio/File Photo

Παράλληλα, επιχείρησε να αφαιρέσει την ομοσπονδιακή σύσταση για το τριπλό εμβόλιο MMR (ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς), προωθώντας διάταγμα για τον διαχωρισμό του σε τρία ξεχωριστά εμβόλια. Πρόκειται για μια διαδικασία που οι φαρμακευτικές εταιρείες χαρακτηρίζουν χρονοβόρα, κοστοβόρα και επικίνδυνη για το εμβολιαστικό πρόγραμμα των παιδιών.

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«Όταν σταματάς να σκέφτεσαι τους άλλους, τότε καταρρέει η προστασία όλων μας»

Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής μεταφράζονται σε πραγματικό ανθρώπινο πόνο. Στην πόλη Βέρναλ της Γιούτα, η σχολική ομάδα πάλης επέστρεψε από ένα πρωτάθλημα φέρνοντας μαζί της τον ιό. Ένας από τους μαθητές που νόσησαν παρουσίασε επικίνδυνα υψηλό πυρετό, παραληρούσε και έχασε 10 κιλά μέσα σε λίγες εβδομάδες.

«Όλοι έχουν τις ελευθερίες τους, αλλά όταν σταματάς να σκέφτεσαι τους άλλους, τότε καταρρέει η προστασία όλων μας», επισημαίνει η Τζανέσα Μπραντ, μητέρα και νοσηλεύτρια από το Σολτ Λέικ Σίτι, η οποία είδε το τεσσάρων μηνών βρέφος της να εκτίθεται στον ιό σε ένα παιδιατρείο και να χρειάζεται επείγουσα θεραπεία με ανοσοσφαιρίνη.

Η Τζανέσα και ο Ράιαν Μπραντ παίζουν με την κόρη τους που νόσησε από ιλαρά.

REUTERS/Jim Urquhart

Η Ντόροθι Άνταμς, διευθύντρια υγείας της κομητείας του Σολτ Λέικ, προειδοποιεί για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της κυβερνητικής στάσης: «Όσα κάνει ο Κένεντι για τον παιδικό εμβολιασμό προκαλούν ζημιά και αυτό διαχέεται προς τα κάτω. Ο κόσμος ακούει πληροφορίες από τα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης που τον κάνουν να αμφισβητεί όσα του λένε οι γιατροί του. Δεν θα έπρεπε να βλέπουμε ούτε ένα κρούσμα ιλαράς σήμερα».