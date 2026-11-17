Στόχος η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας ενόψει των ρωσικών επιθέσεων του χειμώνα. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου.

Νέο σημαντικό πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, συνολικής αξίας περίπου 288 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, κατά τη διάρκεια της συνόδου της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, που πραγματοποιείται στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Η νέα βρετανική συνδρομή περιλαμβάνει περισσότερους από 1.000 πυραύλους μικρού βεληνεκούς για την αντιαεροπορική άμυνα, μαζί με τους αντίστοιχους εκτοξευτές, καθώς και περισσότερα από δώδεκα ραντάρ εντοπισμού εναέριων απειλών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων συστημάτων, καθώς, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, ιρανικής σχεδίασης, τα οποία χρησιμοποιεί η Ρωσία στις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας.

Οι πρώτες παραδόσεις του εξοπλισμού αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα μέσα Δεκεμβρίου, σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο προετοιμάζεται για νέες ρωσικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών.

Η Βρετανία έχει ήδη παραδώσει 400 πυραύλους εδάφους-αέρος, με στόχο την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας πριν από την έναρξη του χειμώνα.

Το νέο πακέτο αποτελεί μέρος ευρύτερης χρηματοδοτικής δέσμευσης περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της ουκρανικής αεράμυνας κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ εντάσσεται στη συνολική στρατιωτική υποστήριξη του Λονδίνου προς το Κίεβο.

Η προστασία των ουκρανικών πόλεων, των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των κρίσιμων υποδομών παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του πολέμου, με τη βρετανική κυβέρνηση να επιδιώκει την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.