Το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο πάρκινγκ του οδικού άξονα Πύργου – Τριπόλεως στην Ηλεία, στο ύψος της θέσης «Ανηφόρες» στη Βαρβάσαινα

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Ηλεία και συγκεκριμένα στον οδικό άξονα Πύργου – Τριπόλεως, στο ύψος της θέσης «Ανηφόρες» στη Βαρβάσαινα.

Το περιστατικό παρουσιάζει μια ασυνήθιστη διάσταση, καθώς η σύγκρουση των δύο οχημάτων δεν έγινε πάνω στον δρόμο, αλλά μέσα στον χώρο στάθμευσης που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αρχαία Ολυμπία.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το ilialive.gr, αυτοκίνητο μάρκας Dacia, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, εισήλθε στον χώρο του πάρκινγκ και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε αγροτικό όχημα, που ήταν σταθμευμένο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί της Τροχαίας Πύργου.

Οι αστυνομικοί διενεργούν προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.