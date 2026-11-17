Νέες αποκαλύψεις από CNN, Washington Post, CBS και New York Times για τη σοβαρή τεχνική δυσλειτουργία στο NSANet. Η επίσημη εξήγηση της αμερικανικής υπηρεσίας, τα προβλήματα που φέρεται να προϋπήρχαν επί εβδομάδες, οι εγκαταστάσεις που επηρεάστηκαν και τα εναλλακτικά δίκτυα που διασφάλισαν την επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο ενώ βρισκόταν στην Ασία.

Σοβαρή αναστάτωση προκάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες η διακοπή λειτουργίας του άκρως διαβαθμισμένου εσωτερικού δικτύου επικοινωνιών της National Security Agency (NSA), της υπηρεσίας που βρίσκεται στην καρδιά της αμερικανικής ηλεκτρονικής κατασκοπείας. Η υπόθεση, την οποία αποκάλυψε πρώτο το CNN, πήρε γρήγορα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς νεότερα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων έφεραν στο φως πληροφορίες για προβλήματα που ενδεχομένως προϋπήρχαν επί εβδομάδες και για επιπτώσεις σε περισσότερες εγκαταστάσεις της υπηρεσίας.

Το δίκτυο, γνωστό ως NSANet, χρησιμοποιείται από τους εργαζομένους της NSA για την εσωτερική ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Σύμφωνα με έξι πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στο CNN, η δυσλειτουργία ήταν αρκετά σοβαρή ώστε να εφαρμοστεί σύστημα κλιμακωτής προσέλευσης του προσωπικού. Σε ηχογραφημένο μήνυμα προς τους εργαζομένους, η κατάσταση χαρακτηρίστηκε «Code Yellow», το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού σε μια τριβάθμια διαδικασία διαχείρισης της υπηρεσίας.

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Η επίσημη εξήγηση της NSA

Η αμερικανική υπηρεσία επιβεβαίωσε το περιστατικό, αποδίδοντάς το σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.

«Η National Security Agency αντιμετώπισε προσωρινή υποβάθμιση της λειτουργίας κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης ρουτίνας», ανέφερε στην ανακοίνωσή της την Τρίτη.

Η NSA διευκρίνισε ότι ορισμένα εσωτερικά συστήματα επηρεάστηκαν, αλλά οι κρίσιμες επιχειρησιακές δυνατότητές της παρέμειναν πλήρως λειτουργικές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι υποδομές της διαθέτουν πολλαπλά επίπεδα εφεδρείας, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση των αποστολών της ακόμη και σε περίπτωση απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων.

Η αποκατάσταση του δικτύου βρισκόταν σε εξέλιξη, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί πλήρως, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN.

Οι επικοινωνίες με τον Τραμπ και τα εφεδρικά δίκτυα

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Ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα αφορούσε τη δυνατότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να διαβιβάζει επείγουσες πληροφορίες στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκείνη την περίοδο πραγματοποιούσε περιοδεία στην Ασία.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, ένας εν ενεργεία και ένας πρώην, διαβεβαίωσαν το CNN ότι η δυσλειτουργία του NSANet δεν επηρέασε την επικοινωνία με τον πρόεδρο. Όπως εξήγησαν, υπάρχουν πολλαπλά εναλλακτικά δίκτυα ασφαλούς επικοινωνίας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και όταν ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται εν πτήσει με το Air Force One.

Ο Τραμπ βρισκόταν στις Φιλιππίνες και επρόκειτο να μεταβεί στην Κίνα για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι η διακοπή δεν θα εμπόδιζε τη μετάδοση πληροφοριών ύψιστης προτεραιότητας στον πρόεδρο.

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Επιπλέον, σύμφωνα με πηγή από μία από τις συμμετέχουσες χώρες και πρώην Αμερικανό αξιωματούχο, δεν επηρεάστηκε η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της συμμαχίας Five Eyes, στην οποία συμμετέχουν ΗΠΑ, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Νέες αποκαλύψεις: Προβλήματα επί εβδομάδες και άλλες εγκαταστάσεις

Το ρεπορτάζ της Washington Post προσθέτει μια σημαντική διάσταση στην υπόθεση. Επικαλούμενο τρεις νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι η δυσλειτουργία ενδέχεται να επηρέασε και άλλες εγκαταστάσεις της NSA, μεταξύ των οποίων και εκείνη στη Τζόρτζια, πέρα από το αρχηγείο στο Φορτ Μιντ του Μέριλαντ.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η υπηρεσία αντιμετώπιζε προβλήματα σταθερότητας του δικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο του Πενταγώνου.

Ακόμη πιο συγκεκριμένες πληροφορίες μεταφέρουν οι New York Times: το NSANet φέρεται να παρουσίαζε αστάθεια επί αρκετές εβδομάδες, προκαλώντας δυσαρέσκεια μεταξύ των εργαζομένων.

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Το CBS News, από την πλευρά του, αναφέρει ότι η διακοπή συνδέθηκε με εργασίες επιδιόρθωσης και ενημέρωσης του συστήματος, ενώ ορισμένες δραστηριότητες μεταφέρθηκαν προσωρινά σε άλλες εγκαταστάσεις της υπηρεσίας. Η Wall Street Journal μεταφέρει επίσης πληροφορία σύμφωνα με την οποία η δυσλειτουργία συνδέθηκε με ενημέρωση λογισμικού που αποσκοπούσε στην επιδιόρθωση του δικτύου.

Σημαντική είναι, πάντως, η διευκρίνιση της Washington Post ότι δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν τα βασικά συστήματα συλλογής και αποκωδικοποίησης ηλεκτρονικών πληροφοριών της NSA.

Ο Τραμπ υποβαθμίζει τις διαδοχικές τεχνολογικές βλάβες

Η διακοπή στο δίκτυο της NSA σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν σειρά σημαντικών τεχνολογικών προβλημάτων.

Προηγήθηκε η πολύωρη καθήλωση πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, έπειτα από δυσλειτουργία σε σύστημα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας, η οποία αποδόθηκε σε πρόβλημα δρομολογητή στο Αρκάνσας. Είχαν προηγηθεί επίσης εκτεταμένα προβλήματα στις υπηρεσίες Outlook και Teams της Microsoft, ενώ χιλιάδες πελάτες της JPMorgan Chase ανέφεραν δυσκολίες στην πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Προβλήματα αντιμετώπισε και η United Airlines.

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Ερωτηθείς στη Μανίλα για τις διαδοχικές δυσλειτουργίες, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Things like that happen» («Τέτοια πράγματα συμβαίνουν»).

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει το Κογκρέσο για τις αλλεπάλληλες τεχνολογικές και υποδομικές βλάβες.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η διακοπή της NSA ή τα υπόλοιπα περιστατικά οφείλονται σε κυβερνοεπιθέσεις ή συνδέονται μεταξύ τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η NSA έχει αντιμετωπίσει ανάλογο περιστατικό και στο παρελθόν. Το 2000, τεχνική αστοχία είχε θέσει εκτός λειτουργίας τους υπολογιστές της για σχεδόν τρεις ημέρες, διακόπτοντας την επεξεργασία πληροφοριών στο Φορτ Μιντ.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει, επομένως, ένα κρίσιμο ερώτημα για την Ουάσιγκτον: πόσο ανθεκτικές είναι τελικά οι ψηφιακές υποδομές ακόμη και των ισχυρότερων υπηρεσιών πληροφοριών του κόσμου, όταν μια προγραμματισμένη εργασία συντήρησης μπορεί να προκαλέσει τόσο εκτεταμένη αναστάτωση;