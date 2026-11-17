Ένας Έλληνας που κερδίζει το τζακ ποτ του Eurojackpot αναδείχθηκε σήμερα Τρίτη (17/11) στην 282η κλήρωση μαζί με έναν ακόμη υπερτυχερό που θα πάρουν από 38.370.583,30 ευρώ

Ο πρώτος Έλληνας που κερδίζει το τζακ ποτ του Eurojackpot αναδείχθηκε σήμερα Τρίτη (17/11) στην 282η κλήρωση μαζί με έναν ακόμη υπερτυχερό που θα πάρουν από 38.370.583,30 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία (5+1), ένας ακόμη παίκτης στην Ελλάδα κέρδισε 159.172,00 ευρώ.



Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 1, 5, 7, 15, 19 και Eurojackpot οι αριθμοί 1 και 11.

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Πώς παίζεται, ποιο το κόστος

Η συμμετοχή στο Eurojackpot γίνεται αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων Allwyn σε όλη την Ελλάδα. H κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων, στα τερματικά αυτόματης εξυπηρέτησης (SSBTs) και μέσω του Allwyn Store App.Unmute.

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά 6 στήλες, με το κόστος καθεμιάς να ανέρχεται στα 2,50 ευρώ. Κάθε στήλη έχει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες συμπληρώνουν τουλάχιστον πέντε αριθμούς (από το 1 έως το 50) και στο δεύτερο τουλάχιστον δύο αριθμούς (από το 1 έως το 12). Με πέντε σωστές επιλογές αριθμών στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο κερδίζουν το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot.

Οι παίκτες έχουν επίσης τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.