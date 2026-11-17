Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας Βουλής. Ανάμεσα στους 140 εκλεγμένους βρίσκονται ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, επιστήμονες και ηθοποιοί, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν προηγούμενη κοινοβουλευτική εμπειρία

Ορκίστηκαν οι βουλευτές της Φοιτητικής Λίστας στη Σερβία, του κινήματος πολιτών που πέτυχε σημαντική εκλογική νίκη τον περασμένο μήνα, επικρατώντας του κόμματος του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας Βουλής. Ανάμεσα στους 140 εκλεγμένους βρίσκονται ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, επιστήμονες και ηθοποιοί, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν προηγούμενη κοινοβουλευτική εμπειρία.

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Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, υποστηρικτές της Φοιτητικής Λίστας συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο για να υποδεχθούν τους νέους βουλευτές. Ορισμένοι χόρεψαν τον παραδοσιακό κυκλικό χορό Κόλο (Kolo), ενώ η άφιξη στελεχών του κόμματος του Βούτσιτς συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες και σφυρίγματα.

Παρά την ολοκλήρωση της ορκωμοσίας, το επόμενο μεγάλο ερώτημα αφορά τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση του απερχόμενου πρωθυπουργού, Τζούρο Μάτσουτ, θα παραμείνει στη θέση της έως ότου εγκριθεί το νέο κυβερνητικό σχήμα, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιοι θα αναλάβουν υπουργικές θέσεις και ποιος θα βρεθεί στο αξίωμα του πρωθυπουργού.

Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκλεγμένη βουλευτής Σάρα Ελ Σαράγκ ανέφερε ότι το ευρύτερο φοιτητικό κίνημα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία επιλογής των προσώπων που θα στελεχώσουν τη νέα κυβέρνηση.

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Όπως σημείωσε, οι περισσότεροι υποψήφιοι δεν έχουν προηγούμενη κοινοβουλευτική εμπειρία και προετοιμάζονται μέσω συναντήσεων και προσομοιώσεων κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

Η προετοιμασία αυτή έρχεται ως απάντηση στις επιφυλάξεις για το κατά πόσο άνθρωποι χωρίς πολιτική εμπειρία μπορούν να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Τα μέλη του κινήματος αντιτείνουν ότι οι υποψήφιοί τους διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση στους επαγγελματικούς και επιστημονικούς τομείς τους, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στα κυβερνητικά καθήκοντα από αρκετούς υπουργούς και βουλευτές της προηγούμενης κυβέρνησης.

Ο Βούτσιτς αμφισβητεί τη νέα πολιτική πραγματικότητα

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, από την πλευρά του, εμφανίζεται απρόθυμος να αποδεχθεί τον νέο του ρόλο ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Μετά την εκλογική ήττα του, κατηγόρησε τη Φοιτητική Λίστα ότι επιχειρεί να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς «ωμής τρομοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιεί εισαγγελείς και αστυνομικούς για την πραγματοποίηση παράνομων συλλήψεων.

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Το τελευταίο διάστημα έχουν συλληφθεί αρκετά πρόσωπα που συνδέονται με το SNS, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες και ανώτατοι αξιωματικοί της αστυνομίας. Οι υποθέσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας, εκλογική νοθεία και άσκηση βίας κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Έπειτα από δύο χρόνια διαδηλώσεων που προηγήθηκαν της εκλογικής ήττας του SNS, ο Βούτσιτς απειλεί πλέον με μαζικές κινητοποιήσεις.

Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής εντός 90 ημερών από την εναρκτήρια συνεδρίαση. Ωστόσο, οι βουλευτές αναμένεται να επιδιώξουν τον σχηματισμό κυβέρνησης και την ανάδειξη πρωθυπουργού πολύ νωρίτερα.