Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή δεδομένων από το δοκιμαστικό περιβάλλον, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκαν η ΑΑΔΕ και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση εντοπίστηκε σε δοκιμαστικό σύστημα της εταιρείας Choose, όπως γνωστοποιήθηκε σε σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο δοκιμαστικό περιβάλλον και δεν έχει επηρεάσει κανένα παραγωγικό σύστημα.

Η Choose επισημαίνει ότι με τον εντοπισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λήφθηκαν άμεσα μέτρα για την απομόνωση του συστήματος. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση του συμβάντος, με τη συνδρομή εξειδικευμένων συνεργατών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

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Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή οποιωνδήποτε δεδομένων. Στο εν λόγω σύστημα είχαν χρησιμοποιηθεί, αποκλειστικά για δοκιμαστικούς σκοπούς, περιορισμένα στοιχεία ΑΦΜ και ονοματεπωνύμων (4.266 εγγραφές), χωρίς να περιλαμβάνονται άλλα προσωπικά, φορολογικά ή οικονομικά δεδομένα. Η δοκιμή πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο υποστήριξης κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα η ΑΑΔΕ και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.

Η Choose υπενθυμίζει τις βασικές προφυλάξεις που πρέπει να τηρούν οι πολίτες για την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων:

– Να επιδεικνύουν προσοχή σε κλήσεις, email ή SMS που ζητούν προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία, ακόμη και αν φαίνεται να προέρχονται από γνωστούς φορείς ή εταιρείες.

– Να μην κοινοποιούν κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς μίας χρήσης (OTP) ή τραπεζικά στοιχεία.

– Να αποφεύγουν το άνοιγμα συνδέσμων ή συνημμένων αρχείων από μηνύματα άγνωστης ή αμφίβολης προέλευσης.

– Σε περίπτωση αμφιβολίας για κάποια επικοινωνία, να επικοινωνούν απευθείας με τον αρμόδιο φορέα μέσω των επίσημων καναλιών του.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι λαμβάνει συστηματικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των συστημάτων της, ενισχύοντας διαρκώς τα μέτρα προστασίας.