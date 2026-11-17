Ο Καναδός γκαρντ ευστόχησε από την κορυφή του γηπέδου διαμορφώνοντας το τελικό 97-95 υπέρ των Πειραιωτών σε μια αναμέτρηση όπου υπήρξαν «τρομερές ανατροπές»

O Kόρι Τζόζεφ, ήταν ο… ήρωας του Ολυμπιακού, πετυχαίνοντας μεγάλο τρίποντο στο φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός με buzzer beater του Κόρι Τζόζεφ επικράτησε με 97-95 της Μακάμπι Τελ Αβίβ σε ένα «τρελό» παιχνίδι, όπου υπήρξαν τρομερές ανατροπές!

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Ο Καναδός γκαρντ, με το σκορ στο 95-94 υπέρ των Ισραηλινών, ήταν ο άνθρωπος που… έκρινε τη βραδιά. Πήρε την μπάλα στα χέρια του από την κορυφή και ευστόχησε σε τρομερό τρίποντο, χαρίζοντας τη νίκη στους Πειραιώτες.