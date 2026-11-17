Οι Γάλλοι στρατιωτικοί στην Ουκρανία δεν συμμετέχουν άμεσα στη σύγκρουση, ξεκαθάρισε η Γαλλίδα υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλίς Ρουφό

Οι Γάλλοι στρατιωτικοί στην Ουκρανία δεν συμμετέχουν άμεσα στη σύγκρουση, ξεκαθάρισε η Γαλλίδα υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλίς Ρουφό, απαντώντας στις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Η τοποθέτηση της Ρουφό ήρθε μετά από σχετικές αναφορές για την παρουσία Γάλλων στρατιωτικών στην Ουκρανία, με αποστολές που αφορούν εκπαίδευση και συντήρηση εξοπλισμού.

Η υφυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση για εμπλοκή των Γάλλων στρατιωτικών σε μάχη, διαψεύδοντας τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών περί άμεσης συμμετοχής στον πόλεμο. Όπως σημείωσε, τέτοιες αναφορές είναι «παράλογες» και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

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Νωρίτερα, ο Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει ότι «δεν πρόκειται πλέον για υποστήριξη στην Ουκρανία αλλά για άμεση συμμετοχή στον πόλεμο», με αφορμή τη γνωστοποίηση της γαλλικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μικρές ομάδες Γάλλων στρατιωτικών βρίσκονται στην Ουκρανία για να παρέχουν εκπαίδευση σε Ουκρανούς στρατιωτικούς και να πραγματοποιούν αποστολές συντήρησης εξοπλισμού που έχει προμηθεύσει η Γαλλία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο.

Η Αλίς Ρουφό διευκρίνισε ότι υπάρχει συντονιστική δομή στην Ουκρανία, η οποία συνεργάζεται στενά με τη γαλλική στρατιωτική αντιπροσωπεία για τη στοχευμένη εκπαίδευση και συντήρηση εξοπλισμού. Υπογράμμισε πως ο αριθμός των Γάλλων στρατιωτικών που συμμετέχουν είναι πολύ περιορισμένος και οι αποστολές διεξάγονται μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

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Επιπλέον, επισήμανε ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν συνιστούν ένοπλη στρατιωτική επέμβαση ούτε άμεση συμμετοχή στη σύγκρουση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του γαλλικού Συντάγματος, που αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των στρατιωτικών επιχειρήσεων εκτός συνόρων.

Η Γαλλίδα υφυπουργός τόνισε επίσης ότι οι Γάλλοι στρατιωτικοί «δεν είναι συμπολεμιστές» στην Ουκρανία, απαντώντας στις κατηγορίες του Ζαν-Λυκ Μελανσόν ηγέτη της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστεράς, ότι αναμεταδίδει «την προπαγάνδα του Κρεμλίνου».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Αλίς Ρουφό επεσήμανε: «Όχι: δεν είμαστε συμπολεμιστές στην Ουκρανία. Υπάρχει μόνο ο Λαβρόφ, η προπαγάνδα του Κρεμλίνου και εσείς που το λέτε», απαντώντας σε προηγούμενη τοποθέτηση του Μελανσόν σχετικά με τις ρωσικές προειδοποιήσεις προς τη Γαλλία για την παρουσία στρατιωτών της στην Ουκρανία.