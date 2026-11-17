Πρόσωπο-κλειδί στην έρευνα για τον τρομοκρατικό πυρήνα και το σχέδιο δολοφονίας Ισραηλινού επιχειρηματία στην Ελλάδα φέρεται να είναι ένας 30χρονος ο οποίος στρατολογήθηκε από δύο Ιρανούς και συνελήφθη στον Έβρο

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του φερόμενου τρομοκρατικού σχεδίου με στόχο Ισραηλινό επιχειρηματία στην Ελλάδα φέρεται να διαδραμάτισε ο Σπέντιμ Μουσλίου, Αλβανός υπήκοος της Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές στους Κήπους του Έβρου.

Ο 29χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται για την υπόθεση, φέρεται να έδωσε στις αρχές κρίσιμα στοιχεία για τη δράση του πυρήνα, τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτόν, αλλά και τον στόχο της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο Μουσλίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για το σχέδιο δολοφονίας Ισραηλινού επιχειρηματία στην Ελλάδα, ο οποίος φέρεται να είναι υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρείας της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας. Γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1996 και κατοικεί στο Κουμάνοβο της Βόρειας Μακεδονίας.

Οι τέσσερις Αλβανοί και οι δύο Ιρανοί

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το αλβανικό τηλεοπτικό δίκτυο Top Channel, ο Σπέντιμ Μουσλίου είναι ένας από τους τέσσερις Αλβανούς από τη Βόρεια Μακεδονία που φέρονται να συμμετείχαν στον συγκεκριμένο πυρήνα.

Ως επικεφαλής της ομάδας φέρεται να εμφανίζεται ο Έντριζ Μαβανέχ από το Ιράν, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, και δύο Ιρανοί υπήκοοι.

Ένας από αυτούς, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί με το όνομα Μαμπανέξ, φέρεται να είχε αναλάβει τη χρηματοδότηση της επιχείρησης, ενεργώντας κατόπιν εντολών των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το σχέδιο φέρεται να προέβλεπε την εκτέλεση της επίθεσης σε ελληνικό έδαφος, με στόχο τον Ισραηλινό επιχειρηματία.

Η σύλληψη στους Κήπους και η επιστροφή στη Βόρεια Μακεδονία

Η μετακίνηση του Μουσλίου προς την Ελλάδα είχε ήδη προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, είχε επιχειρήσει αρχικά να περάσει τα σύνορα μέσω Τουρκίας, ωστόσο οι συνοριακές αρχές στον Έβρο τον είχαν επαναπροωθήσει.

Στη δεύτερη προσπάθειά του συνελήφθη στους Κήπους, καθώς οι ελληνικές υπηρεσίες είχαν ήδη ενημερωθεί από τις αντίστοιχες αρχές της Βόρειας Μακεδονίας για την ύποπτη δράση του συγκεκριμένου δικτύου.

Οι ελληνικές αρχές έχουν γνωστοποιήσει ότι ο φερόμενος πυρήνας βρισκόταν υπό παρακολούθηση για περίπου έναν χρόνο, καθώς υπήρχαν ενδείξεις για την προετοιμασία δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του Ισραηλινού επιχειρηματία.

Μετά τη σύλληψή του, ο Σπέντιμ Μουσλίου παραδόθηκε στις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση όλων των προσώπων που ενδέχεται να είχαν συμμετοχή στην υπόθεση.

Διαφήμιση

Στο μικροσκόπιο πιθανές διασυνδέσεις στην Ελλάδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατεύθυνση προς την οποία επεκτείνονται οι έρευνες μετά τις αποκαλύψεις για τη δράση του πυρήνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενες διασυνδέσεις με πρόσωπα από κύκλους της μουσουλμανικής κοινότητας στην Ελλάδα, αναζητώντας πιθανούς συνεργούς ή υποστηρικτές του δικτύου.

Το βάρος των ερευνών πέφτει πλέον στη χαρτογράφηση ολόκληρης της φερόμενης οργάνωσης, στην προέλευση και τη διαδρομή της χρηματοδότησης, αλλά και στον ακριβή ρόλο που είχε κάθε εμπλεκόμενος.

Το βασικό ζητούμενο για τις διωκτικές αρχές είναι να διαπιστώσουν εάν επρόκειτο για μια περιορισμένη ομάδα εκτελεστών ή για ένα ευρύτερο δίκτυο με διεθνείς διασυνδέσεις και υποστήριξη εντός Ελλάδας.