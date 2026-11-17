Τα εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία προχώρησαν στην άμεση διακοπή της παροχής αερίου στην πολυκατοικία προκειμένου να διεξαχθεί ενδελεχής έλεγχος στο δίκτυο

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης (17/11) στη Νέα Ιωνία, όταν σήμανε συναγερμός στις Αρχές για πιθανή διαρροή αερίου σε πολυκατοικία της περιοχής.

Η Πυροσβεστική έλαβε την επείγουσα αναφορά αργά το βράδυ και έσπευσε άμεσα στο σημείο με ισχυρή δύναμη, αποτελούμενη από έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής προσέγγισαν το κτίριο λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, προκειμένου να εντοπίσουν την εστία του προβλήματος.

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Διακοπή της παροχής

Παράλληλα με τις πρώτες ενέργειες των πυροσβεστών, ενημερώθηκε αμέσως η αρμόδια εταιρεία διανομής αερίου. Τα εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία ανταποκρίθηκαν τάχιστα, προχωρώντας στην άμεση διακοπή της παροχής αερίου στην πολυκατοικία, αλλά και στο κλείσιμο του δρόμου.

Το μέτρο κρίθηκε επιβεβλημένο προκειμένου να διεξαχθεί ενδελεχής τεχνικός έλεγχος στο δίκτυο. Οι ειδικοί πραγματοποιούν λεπτομερείς ελέγχους για να διαπιστώσουν αν όντως πρόκειται για διαρροή και πού εντοπίζεται το σημείο της, ώστε να αποκαταστήσουν τη βλάβη, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο κινδύνου.