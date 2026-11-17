Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών Τζέι Κλέιτον απέδωσε τις συνεχόμενες τεχνολογικές αστοχίες σε αποτυχίες αναβάθμισης των συστημάτων

Οι αλλεπάλληλες τεχνολογικές διακοπές λειτουργίας που έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε κρίσιμους τομείς των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, πιθανότατα συνδέονται με προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία αναβάθμισης των συστημάτων και όχι με οργανωμένη κυβερνοεπίθεση, σύμφωνα με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Αυτό δήλωσε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου σε συνέντευξή του στο Fox Business, ο διευθυντής της National Intelligence των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις ανησυχίες για ενδεχόμενη εξωτερική απειλή.

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Όπως εξήγησε, πολλοί οργανισμοί και υπηρεσίες προχωρούν αυτή την περίοδο σε αναβαθμίσεις των πληροφοριακών τους συστημάτων, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις αυτά δεν επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία με τον αναμενόμενο τρόπο.

Ο ίδιος επισήμανε, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα συστήματα χρειάζεται να μεταφέρουν τη λειτουργία τους σε άλλα, όμως η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρώνεται πάντα ομαλά, προκαλώντας διακοπές και δυσλειτουργίες.

«Όλοι αναγνωρίζουν ότι έχει έρθει η ώρα να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους. Καθώς όμως προχωρούν στις αναβαθμίσεις, σε αρκετές περιπτώσεις τα συστήματα δεν επανέρχονται όπως αναμενόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Claman Countdown.

«Πρόκειται για αναβαθμίσεις, εγκατάσταση διορθωτικών ενημερώσεων και εκσυγχρονισμό συστημάτων. Εξετάζοντας πολύ προσεκτικά το σύνολο της κατάστασης, δεν βλέπουμε ενδείξεις ότι πρόκειται για περιστατικό κυβερνοεπίθεσης», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις της επικεφαλής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών έρχονται εν μέσω διαδοχικών προβλημάτων σε κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ, με τις αρχές να εξετάζουν τις αιτίες των διακοπών και να αποδίδουν, σε αυτή τη φάση, τις δυσλειτουργίες σε τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις αναβαθμίσεις των συστημάτων.