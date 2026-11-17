Η νορβηγική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με επίθεση σε συστήματα πληροφορικής της. Δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής δεδομένων, ούτε έχουν επηρεαστεί η παραγωγή και οι ενεργειακές της δραστηριότητες.

Κυβερνοεπίθεση εναντίον ορισμένων από τα πληροφοριακά της συστήματα εντόπισε η νορβηγική ενεργειακή εταιρεία Equinor, ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές φυσικού αερίου της Ευρώπης, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχιζόμενη κυβερνοεπίθεση και ότι έχει κινητοποιήσει εξειδικευμένο προσωπικό και τους απαραίτητους πόρους για την εξουδετέρωσή της και την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας των συστημάτων της.

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Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν κλαπεί δεδομένα, ενώ η επίθεση δεν έχει επηρεάσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ή την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, εργαζόμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προσωρινές δυσλειτουργίες σε ορισμένες ψηφιακές υπηρεσίες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το εσωτερικό σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας φέρεται να αντιμετώπισε προβλήματα, ενώ οι νορβηγικές αρχές έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό. Η Εθνική Αρχή Ασφάλειας της Νορβηγίας (NSM) δήλωσε ότι γνωρίζει την υπόθεση και παρέχει συνδρομή.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το περιστατικό καθώς η Νορβηγία αποτελεί έναν από τους βασικότερους ενεργειακούς τροφοδότες της Ευρώπης, καλύπτοντας μαζί με την Equinor περισσότερο από το 20% της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου.

Η επίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τις κυβερνοαπειλές κατά κρίσιμων υποδομών. Μάλιστα, η νορβηγική Αρχή Ασφάλειας είχε αυξήσει τον περασμένο μήνα το επίπεδο κινδύνου κυβερνοεπιθέσεων, προειδοποιώντας για εντεινόμενες απειλές κατά επιχειρήσεων και βασικών υπηρεσιών της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση, ποια ακριβώς συστήματα αποτέλεσαν στόχο ή ποια ήταν η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε.