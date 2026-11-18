Ένα σκίτσο που αφήνει τον αναγνώστη να αναζητήσει τους δικούς του συμβολισμούς πίσω από τη μαριονέτα και εκείνον που κρατά τα νήματα.

Με ένα καυστικό σχόλιο σχετικά με την άγνοια, την έπαρση και τη χειραγώγηση επέστρεψε σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ο Αρκάς μέσω του νέου του σκίτσου.

«Όταν η άγνοια γίνεται υπερηφάνεια, η εκμετάλλευσή της γίνεται επάγγελμα», αναφέρει ο γνωστός δημιουργός, πλαισιώνοντας τη φράση του με την απεικόνιση μιας ξύλινης μαριονέτας.

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Η φιγούρα εικονίζεται με τα χέρια στη μέση, υιοθετώντας μια στάση που εκπέμπει αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια. Παρά ταύτα, οι σπάγκοι που συγκρατούν τα άκρα της μαρτυρούν πως κάποιος άλλος ελέγχει τις κινήσεις της, ακόμη και αν ο ίδιος ο πρωταγωνιστής δεν έχει συνείδηση αυτής της κατάστασης.