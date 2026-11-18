Τι είναι η Σύνοδος APEC: Γιατί όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Κίνα - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες Σι με Πούτιν

Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησαν συνομιλίες, όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης των δύο χωρών.

Chinese President Xi Jinping attends a meeting with President of Russia Vladimir Putin at the APEC China 2026 Summit in Shenzhen, Guangdong province, China, 18 November 2026. The APEC China Summit is held in Shenzhen on 18 and 19 November. ALEX PLAVEVSKI/Pool via REUTERS

Νωρίτερα, ο Πούτιν ανέφερε στη σύνοδο κορυφής του Apec πως αναμένει ότι η αυριανή πολυαναμενόμενη τριμερής συνάντηση με τον Τραμπ και τον Σι θα είναι «εξαιρετικά χρήσιμη».

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Ο Ρώσος πρόεδρος ανέβηκε στο βήμα μετά τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, και πραγματοποίησε μια αιχμηρή ομιλία, απαντώντας στους επικριτές της Ρωσίας και προτείνοντας ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας με την Apec.

Όπως τόνισε, οι δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα μετά την εισβολή του 2022 στην Ουκρανία «απέτυχαν» και η Ρωσία βγήκε από την κρίση «με αξιοπρέπεια».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Σε έναν σύγχρονο κόσμο γεμάτο αναταραχή, εν μέσω κατακερματισμού της παγκόσμιας οικονομίας και σε μια εποχή που οι στρατιωτικο-πολιτικοί κίνδυνοι αυξάνονται, αυτό που χρειάζεται επειγόντως είναι η ενότητα αντί για διαίρεση, η ισότητα αντί για ηγεμονία, η συνεργασία αντί για απομόνωση και ο διάλογος αντί για τελεσίγραφα».

«Τεκτονική αλλαγή στην πακγκόσμια οικονομία»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, εξέφρασε την Τετάρτη την προσδοκία του για «σημαντικά πιθανά οφέλη» από την τριμερή συνάντηση με τον ηγέτη της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και τον αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

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Μιλώντας στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σενζέν της Κίνας, ο Πούτιν αναφέρθηκε σε μια «τεκτονική αλλαγή» στην παγκόσμια οικονομία, επισημαίνοντας ότι η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, όπως μετέδωσε το TASS.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προσαρμοστεί στην απώλεια της ρωσικής ενέργειας και ότι οι Βρυξέλλες χάνουν τη θέση τους. Παράλληλα, ανέδειξε την οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας, σημειώνοντας πως η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αντιπροσωπεύει πλέον το 53% του εξωτερικού εμπορίου της χώρας.

Τι είναι η Σύνοδος APEC

Η ιδέα για τη δημιουργία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) διατυπώθηκε δημόσια για πρώτη φορά σε ομιλία του τότε πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Bob Hawke, στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, στις 31 Ιανουαρίου 1989. Δέκα μήνες αργότερα, 12 οικονομίες της περιοχής συναντήθηκαν στην Καμπέρα για να ιδρύσουν τον οργανισμό.

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Σήμερα, το σχήμα αριθμεί 21 μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ και φιλοξενούν περίπου 2,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Μεταξύ των μεγαλύτερων μελών συγκαταλέγονται η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ, ενώ συμμετέχουν επίσης η Αυστραλία, το Μπρουνέι, ο Καναδάς, η Χιλή, το Χονγκ Κονγκ, η Ινδονησία, η Ιαπωνία, η Μαλαισία, η Νότια Κορέα, το Μεξικό, η Νέα Ζηλανδία, η Παπούα Νέα Γουινέα, το Περού, οι Φιλιππίνες, η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.

Οι ηγέτες των χωρών συναντώνται ετησίως σε μια σύνοδο διάρκειας αρκετών ημερών. Από την ίδρυσή του, ο APEC λειτουργεί κυρίως ως πλατφόρμα προώθησης του ελεύθερου εμπορίου και του πολυμερούς συστήματος, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και τη μείωση των εμποδίων στις επενδύσεις. Ωστόσο, οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν είναι δεσμευτικές, ενώ η επίτευξη συναίνεσης καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη, εν μέρει λόγω της ανόδου του εθνικισμού και του προστατευτισμού που τροφοδοτήθηκαν από δασμούς του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έχουν ταράξει τις διεθνείς αγορές.

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Το 2026, η Κίνα φιλοξενεί τη σύνοδο στο Σενζέν, μια υπερσύγχρονη παραθαλάσσια μητρόπολη που μεταμορφώθηκε από μικρό ψαροχώρι σε παγκόσμιο τεχνολογικό και οικονομικό κέντρο μέσα σε λίγες δεκαετίες.

Στα κρίσιμα ζητήματα περιλαμβάνονται οι εφοδιαστικές αλυσίδες και η διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης, οι μειώσεις δασμών και η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Ενώ η προσοχή του Trump εστιάζει στην αποπυρηνικοποίηση, η Νότια Σινική Θάλασσα θα αποτελέσει βασικό περιφερειακό ζήτημα.

Παράλληλα, μια τριμερής συνάντηση μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας –των μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του πλανήτη– στο περιθώριο της συνόδου απειλεί να επισκιάσει το μεγαλύτερο μέρος της ατζέντας.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε ότι αναμένει στήριξη για την υποψηφιότητα της Ρωσίας να αναλάβει την προεδρία της APEC και να φιλοξενήσει τη σύνοδο το 2035, σύμφωνα με το TASS.

Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Σι που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη — η πρώτη μεταξύ των ηγετών των τριών χωρών — αναμένεται να επικεντρωθεί στη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, θέμα για το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι μπορεί να υπάρξει νέα συμφωνία μεταξύ των μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου. Ο Τραμπ έχει επίσης αναφέρει ότι σκοπεύει να συζητήσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.